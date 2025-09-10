Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tennis : l’étonnante nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz après sa victoire à l’US Open

Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner en finale de l'US Open, dimanche. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quelques jours après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open 2025, le coiffeur du tennisman espagnol a partagé ce mercredi des clichés de sa nouvelle coupe de cheveux.

Un nouveau look pour fêter son nouveau sacre. Comme il l’avait promis, Carlos Alcaraz a changé de coupe de cheveux après avoir remporté l’US Open dimanche, son sixième tournoi du Grand Chelem. Ce mardi, son coiffeur a posté sur les réseaux sociaux sa nouvelle teinture.

Après sa victoire, le joueur de tennis de 22 ans, qui a battu l’Italien Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) à Flushing Meadows, avait assuré avoir déjà pris rendez-vous chez son coiffeur en Espagne, indiquant que son nouveau look allait «surprendre les gens». Et c’est le cas puisqu’il est apparu avec une teinture blonde.

 «Ce gars-là tient parole! De nouveau numéro un mondial et avec un nouveau look! On devient fous!», a écrit en légende le coiffeur qui se prénomme Victor natif lui aussi d'El Palmar, à côté de Murcie.

Sur le même sujet Tennis : un ancien n°1 mondial suspendu deux semaines pour avoir bousculé un agent de contrôle antidopage Lire

«Carlitos» avait déjà surpris en arrivant le court central de l’US Open avec les cheveux rasés de près. 

Carlos AlcarazTennisSport

À suivre aussi

Carlos Alcaraz a empoché une somme record après son sacre à l'US Open.
US Open 2025 : Carlos Alcaraz va devoir reverser près de la moitié de son gain au fisc
Carlos Alcaraz a retrouvé la tête du classement ATP devant Jannik Sinner.
Tennis : voici le nouveau classement ATP après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open
Tennis : les 6 titres de Carlos Alcaraz en Grand Chelem

Ailleurs sur le web

Dernières actualités