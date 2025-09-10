Tennis : l’étonnante nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz après sa victoire à l’US Open

Quelques jours après le sacre de Carlos Alcaraz à l’US Open 2025, le coiffeur du tennisman espagnol a partagé ce mercredi des clichés de sa nouvelle coupe de cheveux.

Un nouveau look pour fêter son nouveau sacre. Comme il l’avait promis, Carlos Alcaraz a changé de coupe de cheveux après avoir remporté l’US Open dimanche, son sixième tournoi du Grand Chelem. Ce mardi, son coiffeur a posté sur les réseaux sociaux sa nouvelle teinture.

Après sa victoire, le joueur de tennis de 22 ans, qui a battu l’Italien Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) à Flushing Meadows, avait assuré avoir déjà pris rendez-vous chez son coiffeur en Espagne, indiquant que son nouveau look allait «surprendre les gens». Et c’est le cas puisqu’il est apparu avec une teinture blonde.

«Ce gars-là tient parole! De nouveau numéro un mondial et avec un nouveau look! On devient fous!», a écrit en légende le coiffeur qui se prénomme Victor natif lui aussi d'El Palmar, à côté de Murcie.

«Carlitos» avait déjà surpris en arrivant le court central de l’US Open avec les cheveux rasés de près.