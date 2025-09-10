Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : un ancien n°1 mondial suspendu deux semaines pour avoir bousculé un agent de contrôle antidopage

Lleyton Hewitt est l'actuel capitaine de l'équipe d'Australie. [SUSA / Icon Sport]
Lleyton Hewitt, ancien numéro un mondial et actuel capitaine de l’équipe d’Australie de Coupe Davis, a été suspendu, mercredi, deux semaines en raison de son comportement lors d'un contrôle antidopage.

La sanction est tombée. Le capitaine de l’équipe de tennis d'Australie de Coupe Davis, et ancien numéro un mondial, Lleyton Hewitt, a été suspendu deux semaines pour avoir poussé un agent de contrôle antidopage, ainsi qu'à une amende de 30.000 dollars australiens (environ 17.000 euros), a annoncé mercredi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

La scène s’était déroulée lors de la défaite de l'équipe australienne en demi-finale de la Coupe Davis contre l'Italie à Malaga (Espagne), en novembre 2024. Hewitt avait bousculé un accompagnateur bénévole antidopage âgé de 60 ans à l'issue de la rencontre.

Une suspension décalée

S’il a d’abord nié les faits, l'Australien de 44 ans a ensuite plaidé la «légitime défense». Après enquête et analyse des vidéos disponibles, le tribunal a jugé que le comportement d'Hewitt n'était «ni raisonnable ni proportionné».

Lleyton Hewitt a été condamné par un tribunal indépendant, dans le cadre du Programme antidopage du tennis, à deux semaines sans activité en relation avec le tennis. Il peut encore faire appel de la décision du tribunal.

L’ITIA a toutefois accepté de tenir compte du calendrier du capitaine de l'équipe d'Australie, qui affronte la Belgique au second tour des qualifications de la Coupe Davis samedi et dimanche à domicile (Sydney), en décalant la date de la prise d'effet de la sanction du 24 septembre au 7 octobre.

