Football : voici où se déroulera la finale de la Ligue des champions 2027

Désormais, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions sera donné à 18h. [Icon Sport]
L’UEFA a dévoilé ce jeudi le stade où se déroulera la finale de la Ligue des champions masculine de football en 2027. 

Après Budapest en 2026, place à Madrid l'année suivante. Comme l’a annoncé l’UEFA ce jeudi 11 septembre, le stade Metropolitano de la capitale espagnole accueillera la finale de la Ligue des champions masculine de football en 2027.

Ce sera la sixième fois depuis 1956 que Madrid sera le théâtre de la plus prestigieuse des rencontres européennes de clubs. Le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid l’a déjà reçue quatre fois, alors qu’il s’agira de la deuxième fois pour l’antre de l’Atlético après 2019.

Pour rappel, la coup d’envoi de la finale sera donné à 18h, au lieu de 21h jusqu’à présent. Ce sera le cas pour l'édition 2026, comme l'a annoncé l'instance fin août.

La phase de ligue de la Ligue des champions se jouera du 16 septembre au 28 janvier.
A noter que le comité exécutif de l'instance européenne a également choisi le Stade national de Varsovie pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2027, après l'Ullevaal Stadion d'Oslo en 2026.

