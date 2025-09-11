Toute l’actu en direct 24h/24
France-Irlande, quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues restent sur une série de huit victoires contre l'Irlande. Les Bleues restent sur une série de huit victoires contre l'Irlande. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Après une phase de groupes maîtrisée avec trois victoires en autant de rencontres, l’équipe de France affronte l’Irlande, ce dimanche (14h), en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Place aux choses sérieuses pour les Bleues. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, avec trois victoires en autant de rencontres contre l’Italie (24-0), le Brésil (84-5) et l’Afrique du Sud (57-10), l’équipe de France retrouve l’Irlande, ce dimanche, en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Un adversaire, cinquième nation au classement World Rugby, d’un autre calibre que ceux croisés jusqu’à maintenant par les Tricolores. Mais les coéquipières de Manae Feleu et Marine Ménage partiront néanmoins favorites sur la pelouse du Sandy Park d’Exeter.

L'équipe de France a largement battu l'Italie pour son entrée dans la compétition.
Et pour cause. Elles restent sur une série de huit consécutives contre les Irlandaises, dont la dernière fin mars dans le Tournoi des 6 nations (15-27). A elles de poursuivre cette série pour se hisser une nouvelle fois dans le dernier carré, où elles retrouveraient l’Angleterre ou l’Ecosse qui s’affrontent dans la foulée (17h).

Le programme TV

France-Irlande

Quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025

Dimanche 14 septembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 14h sur TF1

