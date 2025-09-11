France-Irlande, quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après une phase de groupes maîtrisée avec trois victoires en autant de rencontres, l’équipe de France affronte l’Irlande, ce dimanche (14h), en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Place aux choses sérieuses pour les Bleues. Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, avec trois victoires en autant de rencontres contre l’Italie (24-0), le Brésil (84-5) et l’Afrique du Sud (57-10), l’équipe de France retrouve l’Irlande, ce dimanche, en quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

Un adversaire, cinquième nation au classement World Rugby, d’un autre calibre que ceux croisés jusqu’à maintenant par les Tricolores. Mais les coéquipières de Manae Feleu et Marine Ménage partiront néanmoins favorites sur la pelouse du Sandy Park d’Exeter.

Et pour cause. Elles restent sur une série de huit consécutives contre les Irlandaises, dont la dernière fin mars dans le Tournoi des 6 nations (15-27). A elles de poursuivre cette série pour se hisser une nouvelle fois dans le dernier carré, où elles retrouveraient l’Angleterre ou l’Ecosse qui s’affrontent dans la foulée (17h).

Le programme TV

France-Irlande

Quarts de finale de la Coupe du monde féminine de rugby 2025

Dimanche 14 septembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 14h sur TF1