Boxe : pourquoi faut-il absolument voir le combat de Christian Mbilli contre Lester Martinez ce samedi ?

Ce samedi, sur la carte de Canelo Alvarez-Terence Crawford, le boxeur français d’origine camerounaise Christian Mbilli affronte le Guatémaltèque Lester Martinez. En cas de victoire, il aurait une chance mondiale.

C’est le combat le plus important de sa carrière professionnelle. Christian Mbilli, 29 victoires en autant de combats dont 24 par KO, va être sous le feu des projecteurs ce samedi soir. Le Franco-canadien, natif de Yaoundé (Cameroun), affrontera Lester Martinez en sous-carte du celui opposant Saul «Canelo» Alvarez à Terence Crawford, samedi soir à l'Allegiant Stadium de Las Vegas. Un combat qui sera en direct sur Netflix.

Christian Mbilli and Lester Martinez are ready for war 🔥#CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason | Sept 13th 🥊 pic.twitter.com/SScEjPBqDq — Ring Magazine (@ringmagazine) September 11, 2025

L’occasion pour le trentenaire, qui s'est emparé de la ceinture de champion intérimaire WBC des super-moyens en battant aisément le Polonais Maciej Sulecki par arrêt de l'arbitre dès le premier round le 28 juin dernier à Montréal, de prouver qu’il mérite une chance pour aller chercher les titres.

Une chance pour le titre

D’ailleurs, un succès ce samedi soir et le challenger n°1 de la catégorie des super-moyens devrait obtenir sa chance mondiale pour affronter le vainqueur de Canelo-Crawford. Mais pour cela, il faudra venir à bout d’un boxeur très compliqué à manœuvrer et qui est invaincu en 19 combats (19 victoires, 16 KO).

Christiano Mbilli qui avait combattu en juin a accepté de repartir sur le ring rapidement pour ne pas passer à côté de cette chance. Le promoteur saoudien Turki Al-Sheikh, nouvel homme fort du Noble art (qui a organisé les meilleurs combats de la planète ces derniers temps) le voulait d’ailleurs absolument sur cette carte. Autant dire que c’est le moment pour définitivement briller aux yeux du monde entier.