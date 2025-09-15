Rugby : pourquoi le Français Paul Willemse a-t-il décidé de prendre sa retraite sportive à 32 ans ?

Paul Willemse, ancien joueur du XV de France et de Montpellier, a officiellement annoncé sa retraite sportive ce lundi sur Instagram.

C’est désormais officiel. Ex-joueur de Montpellier et du XV de France, avec qui il avait signé un Grand chelem en 2022 dans le Tournoi des six nations, le rugbyman Paul Willemse a pris sa retraite. L’ancien deuxième ligne, âgé de 32 ans, a été victime de «plusieurs commotions» tout au long de sa carrière.

«Il est temps pour moi de tourner la page, a-t-il écrit. Le rugby n'a jamais été juste un métier pour moi, c'était mon rêve d'enfant, ma passion, ma vie. Arrêter après plusieurs commotions a été une décision très difficile. J'ai longtemps essayé de continuer, parce que quand on n'a vécu que pour une seule chose, c'est effrayant d'imaginer la vie sans. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la paix avec cette décision».

Le natif de Pretoria, arrivé dans l'Hexagone en 2014, avait choisi de représenter le XV de France, dont il a porté le maillot à 32 reprises. Il a subi six commotions en moins de deux ans, dont une dernière, lors de la 5e journée du Top 14 2024-2025, sur la pelouse du Stade français.

Champion du monde des moins de 20 ans avec l'Afrique du Sud en 2012, Willemse s'était révélé à Montpellier, où il était devenu un des hommes de base du pack du MHR, alors dirigé par son compatriote Jake White, qui avait mené les Boks au titre mondial en 2007.