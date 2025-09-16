France-Finlande, Championnat du monde 2025 de volley-ball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France masculine affronte la Finlande, ce mardi 16 septembre, pour son deuxième match du championnat du monde de volley-ball 2025.

Il faut enchaîner. Après sa très belle entrée en lice contre la Corée du Sud (3 sets à 0), l’équipe de France masculine de volley-ball affronte la Finlande pour son deuxième match du Mondial 2025, ce mardi, aux Philippines.

Face à la 20e nation mondiale, battue par l’Argentine, les hommes d’Andrea Giani, premiers du groupe C, pourraient acter leur qualification pour les huitièmes de finale avant même leur dernier match de groupes face aux Sud-américains.

Programme TV

France-Finlande

Mondial 2025 de volley-ball

Mardi 16 septembre

12h sur La Chaîne L'Equipe