France-Finlande, Championnat du monde 2025 de volley-ball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus ont déjà pris une option sur la première place de leur groupe. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France masculine affronte la Finlande, ce mardi 16 septembre, pour son deuxième match du championnat du monde de volley-ball 2025.

Il faut enchaîner. Après sa très belle entrée en lice contre la Corée du Sud (3 sets à 0), l’équipe de France masculine de volley-ball affronte la Finlande pour son deuxième match du Mondial 2025, ce mardi, aux Philippines. 

Face à la 20e nation mondiale, battue par l’Argentine, les hommes d’Andrea Giani, premiers du groupe C, pourraient acter leur qualification pour les huitièmes de finale avant même leur dernier match de groupes face aux Sud-américains. 

La France a battu la Corée du sud pour son premier match aux Mondiaux de volley-ball.
Programme TV

France-Finlande

Mondial 2025 de volley-ball

Mardi 16 septembre

12h sur La Chaîne L'Equipe

