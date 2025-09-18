Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : l'improbable arrêt sur pénalty de Hugo Lloris avec Los Angeles (vidéo)

Hugo Lloris et Los Angeles sont quatrièmes de la conférence Ouest de MLS. [REUTERS / Kevin Jairaj-Imagn Images]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit de mercredi à jeudi, lors du match Los Angeles-Real Salt Lake (4-1), Hugo Lloris a arrêté un pénalty d’une manière très originale.

Même lui n’en revient pas. Lors de la victoire facile du Los Angeles FC sur la pelouse du Real Salt Lake (4-1), dans la nuit de mercredi à jeudi, Hugo Lloris a stoppé un pénalty. Pris à contre-pied sur la tentative de Rwan Cruz, le gardien français a vu le ballon lui revenir entre les jambes, après avoir heurté le poteau.

 

L’ancien portier de Tottenham et de l’équipe de France, qui n’a pas l’habitude de briller dans cet exercice, a ainsi contribué au succès des Californiens.

Sur le même sujet Football : Lionel Messi en passe de prolonger avec l’Inter Miami Lire

Après 28 matchs disputés, les Angelinos, qui se sont imposés avec un triplé du Sud-coréen Heung-min Son, sont quatrièmes de la Conférence Ouest de Major League Soccer (MLS). 

Hugo LlorisFootballVidéo

À suivre aussi

Ligue des champions Concacaf : le Los Angeles FC et Hugo Lloris terrassés par l’Inter Miami de Lionel Messi (vidéo)
Football : le magnifique arrêt de Hugo Lloris avec Los Angeles (vidéo)
MLS : Olivier Giroud et Hugo Lloris remportent leur premier titre avec le Los Angeles FC (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités