Football : l'improbable arrêt sur pénalty de Hugo Lloris avec Los Angeles (vidéo)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, lors du match Los Angeles-Real Salt Lake (4-1), Hugo Lloris a arrêté un pénalty d’une manière très originale.

Même lui n’en revient pas. Lors de la victoire facile du Los Angeles FC sur la pelouse du Real Salt Lake (4-1), dans la nuit de mercredi à jeudi, Hugo Lloris a stoppé un pénalty. Pris à contre-pied sur la tentative de Rwan Cruz, le gardien français a vu le ballon lui revenir entre les jambes, après avoir heurté le poteau.

One of the wildest PK's you'll ever see. 🤯 pic.twitter.com/KkYSrx8BqQ — Major League Soccer (@MLS) September 18, 2025

L’ancien portier de Tottenham et de l’équipe de France, qui n’a pas l’habitude de briller dans cet exercice, a ainsi contribué au succès des Californiens.

Après 28 matchs disputés, les Angelinos, qui se sont imposés avec un triplé du Sud-coréen Heung-min Son, sont quatrièmes de la Conférence Ouest de Major League Soccer (MLS).