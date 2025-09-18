Ligue des champions : pourquoi Luis Enrique reste-t-il en tribunes pendant les matchs du PSG ?

Mercredi soir lors du match de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a pris place dans les tribunes et non sur le banc de touche.

C’est sa nouvelle habitude. Mercredi lors de la réception de l’Atalanta Bergame pour le premier match de la nouvelle saison de Ligue des champions, Luis Enrique, entraîneur des champions d’Europe du PSG, a pris place dans les tribunes du Parc des Princes. L’Espagnol s’en explique après la rencontre.

«Il y a beaucoup d’infos que je prends et que je peux utiliser à la mi-temps. Ça dépend du match que ça peut être. Avoir plus d’infos pour moi, c’est important. Les joueurs sont habitués à Rafel Pol (son adjoint), il peut dire des choses que j’ai vues des tribunes», a-t-il déclaré au micro de Canal+.

L’ancien technicien du FC Barcelone, de l’AS Roma et de la sélection espagnole redescend ensuite à la pause aux vestiaires puis prend place au bord de la pelouse pour la seconde période. Ce qu’il avait déjà fait dans le championnat de France le week-end dernier.

«C'est très différent de voir le jeu assis. Ma causerie à la mi-temps contre Lens était totalement différente parce que j'étais en haut : j'ai vu des choses à améliorer, quelques erreurs..., avait-il justement indiqué en conférence de presse mardi. Cela fait très longtemps que je pense qu'on peut ajouter quelque chose à notre fonctionnement, et je suis toujours ouvert à ce qui peut améliorer notre performance.» Il a toutefois précisé qu'il ne le ferait que pour les matchs à domicile.