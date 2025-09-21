Coupe du monde féminine de rugby 2025 : pourquoi la compétition de l’équipe de France n’est pas encore terminée malgré son élimination en demi-finale ?

L’équipe de France a été éliminée, samedi, par l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde féminine de rugby (17-35). Mais son tournoi n'est pas terminé.

Nouvelle déception pour les Bleues. Si elle a longtemps résisté, l’équipe de France a fini par céder, samedi, contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde féminine de rugby (17-35). Mais les Tricolores vont devoir rapidement évacuer cette désillusion et se remobiliser, car elles n’en ont pas encore terminé avec la compétition. Elles auront en effet un dernier match à jouer, samedi 27 septembre (13h30), avec la petite finale.

Marine Menager et ses coéquipières seront opposées à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse de Twickenham (Londres) en lever de rideau de la finale entre le Canada et l’Angleterre pour tenter de monter sur la 3e marche du podium. Et les Bleues sont des habituées à cette 3e place, qu’elles ont décrochée à sept reprises en neuf éditions.

Avant ce rendez-vous, l’équipe de France reste sur une défaite face aux Black Ferns en octobre 2024 à Vancouver (39-14).