Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Mondiaux de cyclisme 2025 : l’incroyable moment où Remco Evenepoel double Tadej Pogacar lors du contre-la-montre (vidéo)

Remco Evenepoel a décroché son troisième titre mondial consécutif. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Belge Remco Evenepoel a été sacré champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive dimanche à Kigali (Rwanda) en survolant tous ses concurrents dont Tadej Pogacar.

Une image impressionnante. Alors qu’il était parti en dernière position avec deux minutes et trente secondes de retard sur Tadej Pogacar, le Belge Remco Evenepoel a fond sur le Slovène et l’a doublé à deux kilomètres de l’arrivée.

 Alors que le récent vainqueur du Tour de France, qui fête ce dimanche ses 27 ans, a tenté de tenir dans la roue du Belge, il a finalement terminé quatrième à 2 minutes et 37 secondes.

Tadej Pogacar va tenter de décrocher une nouveau titre de champion du monde au Rwanda.
Sur le même sujet Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Kigali Lire

«J'étais vraiment dans une bonne journée, j'espère garder cette forme pour dimanche prochain», a souligné Evenepoel qui pourra devenir l'année prochaine à Montréal le premier à gagner le titre mondial du chrono quatre années de suite.

CyclismeVidéoRemco EvenepoelSport

À suivre aussi

Tadej Pogacar va tenter de décrocher une nouveau titre de champion du monde au Rwanda.
Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats du monde à Kigali
Pauline Ferrand-Prévôt partage sa vie avec Dylan Van Baarle depuis trois ans.
«Pour le reste de nos vies» : Pauline Ferrand-Prévôt annonce ses fiançailles avec un célèbre cycliste
Pierre Rolland : «Je me suis rendu compte que le sport faisait totalement partie de mon équilibre de vie»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités