Mondiaux de cyclisme 2025 : l’incroyable moment où Remco Evenepoel double Tadej Pogacar lors du contre-la-montre (vidéo)

Le Belge Remco Evenepoel a été sacré champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive dimanche à Kigali (Rwanda) en survolant tous ses concurrents dont Tadej Pogacar.

Une image impressionnante. Alors qu’il était parti en dernière position avec deux minutes et trente secondes de retard sur Tadej Pogacar, le Belge Remco Evenepoel a fond sur le Slovène et l’a doublé à deux kilomètres de l’arrivée.

🤯 QUELLE IMAGE ! Ultra-dominant sur le contre-la-montre des Mondiaux, Evenepoel double Pogacar !



Suivez les Championnats du monde toute la semaine sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/SpX9E7D1UF — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 21, 2025

Alors que le récent vainqueur du Tour de France, qui fête ce dimanche ses 27 ans, a tenté de tenir dans la roue du Belge, il a finalement terminé quatrième à 2 minutes et 37 secondes.

«J'étais vraiment dans une bonne journée, j'espère garder cette forme pour dimanche prochain», a souligné Evenepoel qui pourra devenir l'année prochaine à Montréal le premier à gagner le titre mondial du chrono quatre années de suite.