Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Rugby : Pourquoi le match de Top 14 entre Toulon et La Rochelle a-t-il été reporté ?

Un orage a éclaté, accompagné de pluies diluviennes, inondant totalement le terrain de Mayol. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le match de rugby de Top 14 entre Toulon et La Rochelle, prévu ce dimanche soir, a été reporté en raison d'un violent orage sur le stade Mayol.

Le match de clôture de la troisième journée du Top 14 entre Toulon et La Rochelle a été reporté ce dimanche 21 septembre, en raison d'un violent orage dans le Var, a officialisé l’arbitre au micro de Canal+. 

«Le match ne se jouera pas pour des raisons évidentes de sécurité, a confirmé Jérémy Rozier. Vous voyez bien l’état des vestiaires, y a l’inondation ici, c’est la même chose sur le terrain.» 

L'orage, accompagné de pluies diluviennes, a éclaté quelques minutes avant l'heure prévue du coup d'envoi, noyant la pelouse et les abords du terrain. Les joueurs sont donc restés aux vestiaires.

Il avait été décidé plus tôt dans la journée de maintenir le match et les joueurs des deux équipes se sont échauffés normalement, avant que l'orage n'éclate, accompagné de pluies diluviennes, inondant totalement le terrain.

L'équipe de France a été éliminée en demi-finales par l'Angleterre.
Sur le même sujet Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France Lire

La date du report de la rencontre sera annoncée dans les prochains jours.

RugbyRC Toulonla rochelle

À suivre aussi

Les Bleues affronteront la Nouvelle-Zélande lors de la petite finale.
Coupe du monde féminine de rugby 2025 : pourquoi la compétition de l’équipe de France n’est pas encore terminée malgré son élimination en demi-finale ?
Les Bleues affronteront la Nouvelle-Zélande dans le match pour la 3e place.
Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier complet et les résultats
L'équipe de France a été éliminée en demi-finales par l'Angleterre.
Coupe du monde féminine 2025 de rugby : le calendrier et les résultats complets de l’équipe de France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités