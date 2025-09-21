Rugby : Pourquoi le match de Top 14 entre Toulon et La Rochelle a-t-il été reporté ?

Le match de rugby de Top 14 entre Toulon et La Rochelle, prévu ce dimanche soir, a été reporté en raison d'un violent orage sur le stade Mayol.

Le match de clôture de la troisième journée du Top 14 entre Toulon et La Rochelle a été reporté ce dimanche 21 septembre, en raison d'un violent orage dans le Var, a officialisé l’arbitre au micro de Canal+.

«Le match ne se jouera pas pour des raisons évidentes de sécurité, a confirmé Jérémy Rozier. Vous voyez bien l’état des vestiaires, y a l’inondation ici, c’est la même chose sur le terrain.»

L'ARBITRE OFFICIALISE LE REPORT DU MATCH



Le match entre Toulon et La Rochelle est reporté en raison des fortes intempéries ce soir



La date du report du match sera annoncée dans les prochains jours

L'orage, accompagné de pluies diluviennes, a éclaté quelques minutes avant l'heure prévue du coup d'envoi, noyant la pelouse et les abords du terrain. Les joueurs sont donc restés aux vestiaires.

Les joueurs toulonnais bravent la pluie pour saluer leurs supporters

Il avait été décidé plus tôt dans la journée de maintenir le match et les joueurs des deux équipes se sont échauffés normalement, avant que l'orage n'éclate, accompagné de pluies diluviennes, inondant totalement le terrain.

La date du report de la rencontre sera annoncée dans les prochains jours.