Basket : les entraîneurs des équipes NBA prédisent que Victor Wembanyama sera élu MVP en 2030

Alors que la saison NBA commencera dans un mois, Victor Wembanyama a été plébiscité en vue de… 2030. Les coachs de la ligue américaine le voient comme le futur MVP.

Victor Wembanyama fait déjà parler de lui. Alors qu’il va disputer sa troisième saison en NBA et retrouver les parquets après avoir été absent depuis février pour une thrombose veineuse, la star française des San Antonio Spurs est arrivé en tête d’un sondage réalisé par ESPN ce lundi.

Le média sportif américain a sondé 20 managers de la ligue américaine de basket, mais également des dirigeants et scouts de franchises pour savoir qui sera le meilleur joueur de NBA en 2030.

Surprise pour le meilleur joueur américain

«Wemby» arrive ainsi en tête avec 16 votes alors que Luka Doncic, le phénomène slovène des Los Angeles Lakers ne reçoit que deux votes et que Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma Thunder), MVP de la dernière saison, et Jayson Tatum (Boston Celtics) ne sont cités qu’à une seule reprise par le panel.

Pour la saison à venir, les votants ont désigné comme favori le Serbe des Denver Nuggets Nikola Jokic (7 voix) devant Shai Gilgeous-Alexander (5) et Luka Doncic (4). Victor Wembanyama n’arrivant qu’en quatrième position avec 2 voix devant Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) et Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) avec une voix.

Outre le fait de désigner OKC, champion en titre, comme favori à sa propre succession, le panel a également élu le meilleur joueur américain actuel. Aucune trace de LeBron James (Los Angeles Lakers) mais le podium est composé de Stephen Curry des Golden States Warriors (11 voix), devant Anthony Edwards (8) et le meneur des Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell (1).