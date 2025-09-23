Toute l’actu en direct 24h/24
Boxe : l’étrange face-à-face entre Jake Paul et Gervonta Davis avant leur futur combat (vidéo)

Le combat de boxe entre Gervonta Davis et Jake Paul aura lieu le 14 novembre. [Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le premier face-à-face entre Jake Paul et Gervonta Davis, qui s’affronteront dans un combat de boxe le 14 novembre, a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à New York.

Le combat est lancé. Lundi soir au Palladium Theater à New York, Jake Paul (12 victoires, 1 défaite) et le champion invaincu de trois divisions Gervonta Davis (30 victoires, 1 match nul) se sont retrouvés pour un premier face-à-face avant leur affrontement à Miami le vendredi 14 novembre.

Et ce qui a marqué le grand public, c’est l’impressionnante différence de taille entre les deux boxeurs. Alors que Jake Paul mesure 1,85 m, Gervonta Davis culmine à 1,66 m. En temps normal, les deux hommes n’auraient pas dû se croiser sur un ring. 

D’ailleurs, même au niveau du poids, la différence est forte. Lors de son combat contre Mike Tyson, l’ancien youtubeur était à 103 kg alors que «Tank» était à 61 kg lors de son dernier combat contre Lamont Roach.

D’ailleurs, Nakisa Bidarian, patron de Most Valuable Promotions, qui organise le combat, a dévoilé les règles du combat. Le poids maximum a été fixé à 88,5 kg, il y aura 10 rounds de trois minutes et des gants de 12 onces pour cette exhibition. En effet, ce combat n’est pas considéré comme professionnel et ne figure donc sur aucun palmarès.

«Je pense qu'il y a beaucoup de failles dans sa défense que beaucoup de gens n'ont pas encore découvertes, a lâché Jake Paul qui annonce une victoire spectaculaire. Je n'ai pas réussi de K.-O. depuis longtemps, alors j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir offrir ça aux fans et de réaliser un autre K.-O. très viral.»

