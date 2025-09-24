Boxe : un combattant décède subitement à 32 ans, dix jours après combat

Ernest Akushey, un boxeur ghanéen est décédé mardi à l’âge de 27 ans, dix jours après avoir subi une défaite sur le ring. C’est le quatrième boxeur à mourir après un combat en 2025.

Le monde du Noble art est en deuil. Le boxeur ghanéen Ernest Akushey est décédé à l’âge de 27 ans, quelques jours seulement après avoir perdu un combat, a annoncé la WBC ce mardi. Le Ghanéen avait été battu par Jacob Dickson lors d’un combat à Accra le 12 septembre dernier.

Le super-moyen, surnommé «Bahubali» pour son style fougueux, se serait senti mal lundi avant que son état ne s’aggrave pendant la nuit.

Le quatrième boxeur à mourir en 2025

Akushey comptait un bilan de 6 victoires et 1 défaite en carrière professionnelle. Lors de son dernier combat, il a reçu plusieurs coups à la tête après une série de coups droits avant de d'être envoyé au sol.

«Le WBC pleure cette perte irréparable et présente ses plus sincères condoléances à la famille d’Ernest et à ses nombreux amis», a rendu hommage le président du WBC, Mauricio Sulaiman.

Akushey, qui avait commencé sa carrière en 2019, est le quatrième boxeur à décéder après un combat en 2025.