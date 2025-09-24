Football : Kylian Mbappé inscrit un nouveau doublé avec le Real Madrid et dépasse Zinédine Zidane (vidéos)

Mardi soir lors de la victoire à Levante (1-4), Kylian Mbappé s'est offert un nouveau doublé avec le Real Madrid et devance désormais Zinédine Zidane.

Il ne s’arrête plus. Le Real Madrid, leader invaincu du championnat d’Espagne, s’est facilement imposé sur la pelouse du promu Levante (1-4) mardi soir en s’offrant une sixième victoire en six journées de Liga. Lors de ce match, Kylian Mbappé a trouvé par deux fois le chemin des filets.

En pleine confiance, le capitaine de l’équipe de France a d’abord transformé un pénalty sur une panenka (64e) avant de montrer sa puissance (66e). Avec ce doublé, le natif de Bondy compte 11 réalisations en 9 matchs toutes compétitions confondues en club et avec l'équipe de France.

Le «Kyk’s» a surtout inscrit son 38e but en 40 matchs de championnat avec le Real Madrid. Ce qui lui permet de dépasser la légende Zinédine Zidane (37 buts en 155 matchs).

Kylian Mbappé sera attendu ce samedi dans le derby madrilène contre l’Atlético au Riyadh Air Metropolitano, pour confirmer son excellent début de saison.