Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : Kylian Mbappé inscrit un nouveau doublé avec le Real Madrid et dépasse Zinédine Zidane (vidéos)

Kylian Mbappé a déjà inscrit sept buts en six matchs de Liga cette saison. [REUTERS/Pablo Morano]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mardi soir lors de la victoire à Levante (1-4), Kylian Mbappé s'est offert un nouveau doublé avec le Real Madrid et devance désormais Zinédine Zidane.

Il ne s’arrête plus. Le Real Madrid, leader invaincu du championnat d’Espagne, s’est facilement imposé sur la pelouse du promu Levante (1-4) mardi soir en s’offrant une sixième victoire en six journées de Liga. Lors de ce match, Kylian Mbappé a trouvé par deux fois le chemin des filets.

 

En pleine confiance, le capitaine de l’équipe de France a d’abord transformé un pénalty sur une panenka (64e) avant de montrer sa puissance (66e). Avec ce doublé, le natif de Bondy compte 11 réalisations en 9 matchs toutes compétitions confondues en club et avec l'équipe de France.

 

 

Le «Kyk’s» a surtout inscrit son 38e but en 40 matchs de championnat avec le Real Madrid. Ce qui lui permet de dépasser la légende Zinédine Zidane (37 buts en 155 matchs). 

Sur le même sujet Football : Liverpool, prix du transfert, Equipe de France… Les vérités de Hugo Ekitike Lire

Kylian Mbappé sera attendu ce samedi dans le derby madrilène contre l’Atlético au Riyadh Air Metropolitano, pour confirmer son excellent début de saison.

Kylian MbappéReal MadridVidéoFootball

À suivre aussi

Kylian Mbappé a atteint la barre des 50 buts sous le maillot du Real Madrid.
Real Madrid : Kylian Mbappé a franchi une barre symbolique et dépasse déjà Zinedine Zidane
Real Madrid-OM : «On ne doit pas siffler pour cela», «honteux»... Les réactions fusent après le penalty (très) généreux accordé à Kylian Mbappé
Ligue des champions : l'OM s'incline sur la pelouse du Real Madrid (2-1), doublé pour Kylian Mbappé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités