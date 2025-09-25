Base-ball : un joueur victime de plusieurs fractures faciales et nasales après avoir reçu une balle lancée à plus de 150 km/h en plein visage (vidéo)

Un joueur des Cleveland Guardians en MLB a été victime de multiples fractures au visage après avoir reçu une balle lancée à plus de 150 km/h en plein dans la tête.

Des images terrifiantes. David Fry (29 ans), qui évolue aux Cleveland Guardians, a reçu en plein visage une balle lancée à plus de 150 km/h lors du match opposant son équipe aux Detroit Tigers, mardi soir, en MLB (Major League Baseball). Le lancer de son adversaire Tarik Skubal était si puissant que le batteur s’est immédiatement écroulé au sol au moment de l’impact avant de se tenir la tête à deux mains.

Rapidement pris en charge par les secours, il a été transporté à l’hôpital, où il a passé la nuit et effectué des examens qui ont révélé de multiples fractures. «Des examens d’imagerie et cliniques ont confirmé que David Fry a subi plusieurs fractures faciales et nasales à gauche, avec un déplacement minimal», a indiqué l’équipe de Cleveland dans un communiqué.

Et s’il a pu rentrer chez lui, mercredi dans l’après-midi, il va rester sous «surveillance étroite» et il va devoir observer entre six et huit semaines de repos pour «se rétablir complètement». Presque un moindre mal au regard de la violence du choc, qui avait suscité une vive inquiétude. «Nous pensons tous à David et à sa famille en ce moment. Nous sommes évidemment soulagés qu’il aille bien, mais c’était vraiment un moment effrayant», avait confié son manager Stephen Vogt à l’issue de la rencontre.

Tarik Skubal avait également fait part de son angoisse. «Il y a des choses plus importantes que le jeu et sa santé est plus importante qu’un match de base-ball», avait déclaré le joueur des Detroit Tigers. Mais les craintes ont désormais laissé place au soulagement et à une longue période de convalescence pour David Fry.