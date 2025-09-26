Formule 1 : un ancien pilote réclame 70 millions d'euros de dommages et intérêts à la FIA

La Haute cour de justice de Londres va examiner le mois prochain la plainte déposée par l'ex-pilote de Formule 1 Felipe Massa à l'encontre de l'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone et de l'organisateur. Le Brésilien estime qu'il aurait dû être champion du monde en 2008.

Une des pages les plus sombres de l'histoire récente de la F1. En octobre prochain, la Haute cour de justice de Londres va se prononcer sur la plainte déposée par l'ancien pilote Felipe Massa contre la société Formula One Management (FOM) et l'ex-patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone.

Cette affaire concerne l'attribution du titre du championnat du monde des pilotes en 2008, remporté à l'époque par Lewis Hamilton dans un mouchoir de poche, Felipe Massa finissant à un point seulement derrière le Britannique.

Un accident volontaire à l'origine de l'affaire

Celui qui portait à l'époque les couleurs de Ferrari et aujourd'hui âgé de 44 ans estime qu'il a été lésé lors du Grand Prix de Singapour, 15e des 18 courses au programme cette année-là remportée par l'Espagnol Fernando Alonso.

Le Brésilien assure que pour favoriser la victoire de ce dernier, son écurie a ordonné à son deuxième pilote, Nelson Piquet Jr, de quitter délibérément la piste et de précipiter sa voiture contre un muret.

Fernando Alonso, seulement 15e sur la grille de départ, venait de ravitailler au moment de l'accident et l'intervention de la voiture de sécurité lui a permis de remonter tous les autres pilotes qui repassaient à leur tour au stand.

L'arrêt de Felipe Massa, alors en tête de la course au moment de l'accident, avait en revanche tourné au cauchemar, le Brésilien repartant alors que le tuyau de ravitaillement d'essence était toujours accroché à sa monoplace.

Bernie Ecclestone a donné raison à Felipe Massa

Il avait échoué hors des points, à une lointaine 13e place, quand Hamilton, troisième, inscrivait des points précieux dans l'optique du titre.

Nelson Piquet Jr avait révélé la saison suivante qu'il avait délibérément accidenté sa voiture sur instruction de son écurie, donnant naissance au scandale nommé alors «crashgate».

Et Bernie Ecclestone, qui était alors le grand patron de la F1, a admis dans une interview en 2023 que le classement du GP de Singapour n'aurait pas dû être validé et que le titre de champion du monde aurait dû être attribué au Brésilien.

Environ 70 millions d'euros de dommages et intérêts

«Felipe Massa cherche à obtenir des déclarations établissant que la FIA a enfreint sa règlementation en n'ouvrant pas rapidement une enquête sur l'accident de Nelson Piquet Junior lors du Grand Prix 2008 de Singapour et que si elle avait agi de manière adéquate, il aurait remporté le championnat du monde des pilotes cette année-là», avait expliqué le cabinet d'avocats brésiliens représentant l'ancien coureur au moment du dépôt de sa plainte.

«Monsieur Massa demande aussi une indemnisation pour la perte financière significative entraînée par la défaillance de la FIA, dont Monsieur Ecclestone et la FOM ont également été complices», avait-il précisé.

L'ancien pilote brésilien réclamerait 82 millions de dollars de dommages et intérêts, environ 70 millions d'euros, pour compenser le manque à gagner par rapport aux salaires et contrats commerciaux qu'un titre de champion du monde lui aurait valu.