Formule 1 : Romain Grosjean va faire son retour au volant d'une Haas cinq ans après son terrible accident

Romain Grosjean va participer à une journée d'essais au volant d'une Haas. Romain Grosjean va participer à une journée d'essais au volant d'une Haas. [Hoch Zwei / Icon Sport]
Par CNEWS
Cinq ans après son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn et la fin de son aventure dans la catégorie reine du sport automobile, le Français Romain Grosjean va remonter, ce vendredi, dans une Formule 1.

Il va renouer avec ses premiers amours. Cinq ans après son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn, qui a failli lui coûter la vie, Romain Grosjean va remonter, ce vendredi, dans une Formule 1. Désormais pilote en IndyCar, le pilote français va retrouver son ancienne équipe et prendre place au volant d’une Haas à l’occasion d'une journée de tests organisée par Pirelli sur le circuit du Mugello.

«Romain Grosjean va conduire notre VF-23 ce vendredi à Mugello lors de notre événement TPC», a indiqué l’écurie américaine. Un moment tant attendu par celui qui est également consultant pour Canal+. Lors de cette journée spéciale, il retrouvera notamment son ancien mécanicien historique Ian Staniforth ainsi que ses anciens ingénieurs Dominic Haines et Ayao Komatsu.

«Salut à tous, c’est Romain Grosjean. Le Phoenix qui revient toujours. Et là on revient en Formule 1 pour une journée seulement. Avec Haas Formule 1, une journée au Mugello. Cinq ans après ma dernière course à Bahreïn, on remet l’équipe de 2016, première course en Australie, avec Ayao Komatsu et pas mal d’autres personnes. Ça va être une journée fantastique. Je me réjouis de retrouver les sensations d’une Formule 1», a-t-il confié avec un enthousiasme et une joie non dissimulés dans une vidéo publiée par Canal+.

Et lors de cette journée, il va pouvoir rouler avec le casque que ses enfants avaient dessiné pour sa dernière course de F1 mais qu’il n’avait jamais pu porter en raison de son effroyable sortie de piste. Ce moment va finalement arriver cinq ans plus tard.

