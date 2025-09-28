Boxe : une légende de l’UFC mise KO par un homme en costume en plein combat (vidéo)

Wanderlei Silva, légende de l’UFC, qui disputait son premier combat de boxe, a été mis KO ce samedi au Brésil après une bagarre générale sur le ring.

Sûrement l’un des KO les plus spectaculaires. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésilien Wanderlei Silva, véritable légende du MMA après ses carrières au Pride et à l’UFC, a disputé à Sao Paulo son tout premier combat de boxe anglaise. Mais cela ne s’est pas vraiment passé comme il l’aurait imaginé.

Novas imagens da equipe da Globo trazem maior clareza sobre a briga generalizada que marcou o fim da luta principal do Spaten Fight Night.



É possível identificar o autor do golpe que levou Wanderlei Silva à lona durante a confusão: Rafael Freitas, um dos filhos de Popó. #boxepic.twitter.com/YjcSMl82em — ge (@geglobo) September 28, 2025

Opposé à l’ex-boxeur Acelino Freitas lors de l’événement Spaten Fight Night 2, «The Axe Murdeder» n’a pas vraiment existé dans ce combat. Totalement dépassé, il a enchainé les mauvais gestes jusqu’à l’arrêt de l’affrontement par l’arbitre au 4e round après une énième tentative de coup de tête.

C’est à ce moment que tout a dégénéré. Les deux camps sont entrés sur le ring et une énorme bagarre générale a explosé. De nombreux coups (pieds et poings) sont échangés et c’est là que Wanderlei Silva est mis KO par un homme en smoking.

Le Brésilien, âgé de 47 ans, est tombé sur le dos d’un coup et a été transporté à l’hôpital. Il a pu rentrer chez lui quelques heures après.