Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Ces foutus Chinois» : un joueur de tennis italien hué par le public lors du tournoi de Pékin après ses propos polémiques (vidéo)

Lorenzo Musetti affrontera l'Américain Learner Tien en quarts de finale. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Italien Lorenzo Musetti a été pris à partie par les spectateurs chinois du tournoi de tennis de Pékin ce dimanche après des propos racistes.

Il est au cœur d’une énorme polémique. Vendredi, Lorenzo Musetti a eu des propos envers les spectateurs de l'ATP 500 de Pékin lors de sa victoire contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard en lançant : «Ils toussent toujours, ces foutus Chinois. Ils n'arrêtent pas de tousser, putain... Ils toussent toutes les trois minutes !»

Le numéro 9 mondial a ensuite publié un message d’excuses sur Instagram : «Chers fans chinois, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce que j'ai dit hier, sous l'effet de la frustration, pendant mon match. Mes paroles visaient uniquement quelques personnes dans le public qui toussaient de façon répétée et perturbaient le jeu. Elles n'étaient en aucun cas adressées au peuple chinois. Je le regrette profondément et j'en éprouve beaucoup de remords.»

 Mais ce dimanche, lors de sa victoire en huitième de finale contre Adrian Mannarino, il a été hué et sifflé dès son entrée en lice. Le joueur de tennis a tenté de s’excuser une nouvelle fois auprès du public en criant notamment «désolé» devant la caméra puis en demandant pardon au micro après sa victoire.

Sur le même sujet Tennis : l’émouvant hommage de Novak Djokovic à son mentor décédé Lire

Après les médias chinois, l’Italien a quitté le court escorté par cinq membres du personnel de sécurité.

TennisVidéoSport

À suivre aussi

Tennis : la Française Loïs Boisson décroche sa première victoire en WTA 1000 après une bataille acharnée (vidéo)
Tennis : l’émouvant hommage de Novak Djokovic à son mentor décédé
Novak Djokovic s'est incliné en finale du Masters 1000 de Shanghai contre Jannik Sinner l'année dernière.
Tennis : quand Novak Djokovic va-t-il faire son retour sur les courts ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités