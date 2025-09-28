«Ces foutus Chinois» : un joueur de tennis italien hué par le public lors du tournoi de Pékin après ses propos polémiques (vidéo)

L’Italien Lorenzo Musetti a été pris à partie par les spectateurs chinois du tournoi de tennis de Pékin ce dimanche après des propos racistes.

Il est au cœur d’une énorme polémique. Vendredi, Lorenzo Musetti a eu des propos envers les spectateurs de l'ATP 500 de Pékin lors de sa victoire contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard en lançant : «Ils toussent toujours, ces foutus Chinois. Ils n'arrêtent pas de tousser, putain... Ils toussent toutes les trois minutes !»

Le numéro 9 mondial a ensuite publié un message d’excuses sur Instagram : «Chers fans chinois, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce que j'ai dit hier, sous l'effet de la frustration, pendant mon match. Mes paroles visaient uniquement quelques personnes dans le public qui toussaient de façon répétée et perturbaient le jeu. Elles n'étaient en aucun cas adressées au peuple chinois. Je le regrette profondément et j'en éprouve beaucoup de remords.»

Musetti apologizes to the Chinese crowd after reaching the QFs in Beijing. pic.twitter.com/5thxmXwNoF — José Morgado (@josemorgado) September 28, 2025

Mais ce dimanche, lors de sa victoire en huitième de finale contre Adrian Mannarino, il a été hué et sifflé dès son entrée en lice. Le joueur de tennis a tenté de s’excuser une nouvelle fois auprès du public en criant notamment «désolé» devant la caméra puis en demandant pardon au micro après sa victoire.

Après les médias chinois, l’Italien a quitté le court escorté par cinq membres du personnel de sécurité.