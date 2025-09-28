Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : le triomphe de Tadej Pogacar qui conserve son titre mondial en s'imposant à Kigali

Tadej Pogacar a devancé de plus d'une minute Remco Evenepoel. [REUTERS/Jean Bizimana]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Slovène Tadej Pogacar a décroché ce dimanche à Kigali (Rwanda) son deuxième titre de champion du monde de cyclisme sur route. Il a devancé aisément le Belge Remco Evenepoel.

Il n’a pas manqué l’occasion d’entrer dans l’histoire. Ce dimanche à Kigali (Rwanda), Tadej Pogacar a conservé son titre de champion du monde après une attaque de plus de 100 km. Le Slovène, qui a devancé Remco Evenepoel de plus d’une minute, restera à jamais le premier coureur sacré sur le continent africain.

Plus d'informations à venir…

