Cyclisme : le triomphe de Tadej Pogacar qui conserve son titre mondial en s'imposant à Kigali

Le Slovène Tadej Pogacar a décroché ce dimanche à Kigali (Rwanda) son deuxième titre de champion du monde de cyclisme sur route. Il a devancé aisément le Belge Remco Evenepoel.

Il n’a pas manqué l’occasion d’entrer dans l’histoire. Ce dimanche à Kigali (Rwanda), Tadej Pogacar a conservé son titre de champion du monde après une attaque de plus de 100 km. Le Slovène, qui a devancé Remco Evenepoel de plus d’une minute, restera à jamais le premier coureur sacré sur le continent africain.

