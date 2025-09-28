Mondiaux de cyclisme 2025 : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après son titre à Kigali ?

Tadej Pogacar a remporté, ce dimanche au Rwanda, son deuxième sacre mondial lors de la course sur route de cyclisme. Le Slovène va aussi toucher une belle somme.

Le sacre et le chèque. Champion du monde pour la seconde fois de sa carrière et premier vainqueur d’un championnat du monde disputé en Afrique, Tadej Pogacar est entré un peu plus dans la légende dimanche à Kigali en conservant son titre après une attaque à 104 kilomètres de l'arrivée.

Le Slovène, qui a fait les 66 derniers kilomètres en solo, s'est imposé avec 1 minute et 28 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel au terme d'un parcours exceptionnellement difficile de 267 km. L'Irlandais Ben Healy complète le podium, à 2 min 16 sec, alors que le premier Français, Paul Seixas termine 13e du haut de ses 19 ans.

Avec ce succès, «Pogi» va repartir avec un chèque de 8.000 euros promis aux vainqueurs des courses élites masculine et féminine. Les deuxièmes reçoivent 4.000 euros et les troisièmes touchent 2.000 euros.

La dotation

Vainqueur : 8.000 euros

Deuxième : 4.000 euros

Troisième : 2.000 euros

