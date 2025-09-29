Football : qu’est-ce que le carton vert utilisé pour la première fois au Mondial U20 ?

Un carton vert a été utilisé par le sélectionneur du Maroc lors de la Coupe du monde de football U20 dimanche pour demander à l’arbitre de visionner la VAR.

Une première. Dimanche lors de la victoire du Maroc contre l’Espagne (2-0) en phase de groupes de la Coupe du monde de football U20, le sélectionneur marocain a utilisé le carton vert qui lui a permis de faire appel à la VAR pour annuler un penalty accordé aux Ibériques.

Ce «carton vert» est l’équivalent d’un «challenge» au tennis ou encore au basket et au volley. Il permet à l’un des deux entraîneurs de réclamer à l’arbitre de recourir à l’assistance une vidéo lorsqu’une décision est jugée injuste.

Dimanche, alors que l’arbitre central a montré le point de pénalty, Mohamed Ouahbi, le technicien marocain a brandi un carton vert avant la remise en jeu de la rencontre, ce qui a obligé l’officiel à aller consulter la vidéo puis de revenir sur sa décision. Il a ensuite donné un carton jaune à l’Espagnol pour simulation.

Ce carton n’est pas utilisé par l’arbitre mais seulement par les sélectionneurs qui ne seraient pas d’accord avec la décision de l’arbitre sur un possible pénalty, carton rouge, but inscrit ou refusé.