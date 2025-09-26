Football : équipes, calendrier, palmarès… Tout savoir sur la Coupe du monde U20

La Coupe du monde 2025 des U20 de football se déroule du 27 septembre au 19 octobre, au Chili. Équipe de France, calendrier, programme TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Avant les grands l’été prochain, place aux jeunes. Le Chili accueille les jeunes stars du football lors du Mondial 2025 des U20 à partir de ce samedi 27 septembre. Vingt-quatre équipes, dont la France, participent à la compétition avec le rêve de succéder à l'Uruguay.

Les groupes

Groupe A :

Chili

Nouvelle-Zélande

Japon

Égypte

Groupe B :

Corée du Sud

Ukraine

Paraguay

Panama

Groupe C :

Brésil

Mexique

Maroc

Espagne

Groupe D :

Italie

Australie

Cuba

Argentine

Groupe E :

États-Unis

Nouvelle-Calédonie

France

Afrique du Sud

Groupe F :

Colombie

Arabie saoudite

Norvège

Nigeria

Les dates de la compétition

Phase de groupes : du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre

8es de finale : mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 octobre

Quarts de finale : samedi 11 et dimanche 12 octobre

Demi-finales : mercredi 15 octobre

Match pour la 3e place : samedi 18 octobre

Finale : dimanche 19 octobre

Les villes hôtes

Santiago (stade National)

Rancagua (stade El Teniente

Valparaiso (stade Elias-Figueroa)

Talca (stade Fiscal)

L’équipe de France

Gardiens de but :

Justin Bengui Joao (FWDM Brussels)

Lisandru Olmeta (SC Bastia)

Tao Paradowski (Pau FC)

Défenseurs :

Steven Baseya (FC Alverca)

Anthony Bermont (RX Lens)

Gady-Pierre Beyuku (FC Modena)

Justin Bourgeault (Stade Brestois 29)

Noham Kamara (Paris SG)

Bradel Kiwa (AS Monaco)

Elyaz Zidane (Real Betis Seville)

Milieux de terrain :

Mayssam Benama (FC Annecy)

Andréa Le Borgne (Como 1907)

Rabby Nzingoula (RC Strasbourg)

Fodé Sylla (RC Lens)

Ilane Touré (AS Monaco)

Attaquants :

Gabin Bernardeau (OGC Nice)

Moustapha Dabo (FC Nantes)

Tadjidine Mmadi (Olympique de Marseille)

Djylian N'Guessan (AS Saint-Etienne)

Le calendrier des Bleuets

Lundi 29 septembre : France - Afrique du Sud à 23h

Jeudi 2 octobre : États-Unis - France à 23h

Dimanche 5 octobre : Nouvelle-Calédonie - France à 23h

Les dix derniers vainqueurs

2023 : Uruguay

2019 : Ukraine

2017 : Angleterre

2015 : Serbie

2013 : France

2011 : Brésil

2009 : Ghana

2007 : Argentine

2005 : Argentine

2003 : Brésil

Comment suivre la compétition ?

La Coupe du monde U20 2025 est retransmise par le groupe L’Équipe.