Football : équipes, calendrier, palmarès… Tout savoir sur la Coupe du monde U20

Elyaz Zidane sera l'un des chefs de file des Bleuets. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Coupe du monde 2025 des U20 de football se déroule du 27 septembre au 19 octobre, au Chili. Équipe de France, calendrier, programme TV… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Avant les grands l’été prochain, place aux jeunes. Le Chili accueille les jeunes stars du football lors du Mondial 2025 des U20 à partir de ce samedi 27 septembre. Vingt-quatre équipes, dont la France, participent à la compétition avec le rêve de succéder à l'Uruguay.

Les groupes 

Groupe A :
Chili
Nouvelle-Zélande
Japon
Égypte

Groupe B :
Corée du Sud
Ukraine
Paraguay
Panama

Groupe C :
Brésil
Mexique
Maroc
Espagne

Groupe D :
Italie
Australie
Cuba
Argentine

Groupe E :
États-Unis
Nouvelle-Calédonie
France
Afrique du Sud

Groupe F :
Colombie
Arabie saoudite
Norvège
Nigeria

Les dates de la compétition

Phase de groupes : du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre 
8es de finale : mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 octobre 
Quarts de finale : samedi 11 et dimanche 12 octobre 
Demi-finales : mercredi 15 octobre  
Match pour la 3e place : samedi 18 octobre 
Finale : dimanche 19 octobre

Les villes hôtes

Santiago (stade National)
Rancagua (stade El Teniente 
Valparaiso (stade Elias-Figueroa)
Talca (stade Fiscal)

L’équipe de France

Gardiens de but :
Justin Bengui Joao (FWDM Brussels)
Lisandru Olmeta (SC Bastia)
Tao Paradowski (Pau FC)

Défenseurs :
Steven Baseya (FC Alverca)
Anthony Bermont (RX Lens)
Gady-Pierre Beyuku (FC Modena)
Justin Bourgeault (Stade Brestois 29)
Noham Kamara (Paris SG)
Bradel Kiwa (AS Monaco)
Elyaz Zidane (Real Betis Seville)

Milieux de terrain :
Mayssam Benama (FC Annecy)
Andréa Le Borgne (Como 1907)
Rabby Nzingoula (RC Strasbourg)
Fodé Sylla (RC Lens)
Ilane Touré (AS Monaco)

Attaquants :
Gabin Bernardeau (OGC Nice)
Moustapha Dabo (FC Nantes)
Tadjidine Mmadi (Olympique de Marseille)
Djylian N'Guessan (AS Saint-Etienne)

Le calendrier des Bleuets

Lundi 29 septembre : France - Afrique du Sud à 23h
Jeudi 2 octobre : États-Unis - France à 23h
Dimanche 5 octobre : Nouvelle-Calédonie - France à 23h

Les dix derniers vainqueurs

2023 : Uruguay
2019 : Ukraine
2017 : Angleterre
2015 : Serbie
2013 : France
2011 : Brésil
2009 : Ghana
2007 : Argentine
2005 : Argentine
2003 : Brésil

Comment suivre la compétition ?

La Coupe du monde U20 2025 est retransmise par le groupe L’Équipe.

FootballCoupe du monde

