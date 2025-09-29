Rugby : quand Antoine Dupont va-t-il pouvoir rejouer ?

Actuellement blessé, Antoine Dupont, star du XV de France et du stade Toulousain, a donné des nouvelles, samedi sur son futur retour à la compétition.

Il prend son temps. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit début mars lors du match du Tournoi des 6 Nations Irlande-France, le rugbyman français Antoine Dupont est actuellement sur le flanc. Samedi, alors qu’il était de passage au Parc des Princes pour un match du PSG, le joueur du Stade Toulousain a donné de ses nouvelles.

«Ça se passe bien, mais c’est quand même long. Les ligaments croisés, c’est ma deuxième fois. J’ai donc envie d’être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions, a-t-il confié à PSG TV en révélant une potentielle date de retour. Fin novembre ou début décembre, ça ne sera pas avant cette date-là.»

Le champion olympique 2024 de rugby à 7 avec les Bleus confirme ainsi qu’il sera absent lors des tests matchs du XV de France en novembre contre l'Afrique du Sud (8 novembre au Stade de France), les Fidji (15 novembre à Bordeaux) et l'Australie (22 novembre au Stade de France).

Le retour à la compétition du demi d’ouverture de 28 ans pourrait intervenir au mieux le 29 novembre lors de l’affiche de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Racing 92.