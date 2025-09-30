Boxe : football, carrière, études… Tout savoir sur Franck Petitjean, l'adversaire de Salahdine Parnasse

Ce samedi 4 octobre, Salahdine Parnasse, pépite française du MMA, va disputer son premier combat de boxe anglaise contre Franck Petitjean à l’Adidas Arena de Paris.

Il s’offre un combat historique. Franck Petitjean s’apprête à affronter, ce samedi 4 octobre lors du 100% FIGHT NEVER SEEN à l’Adidas Arena, Salahdine Parnasse, star française du MMA, qui a décidé de disputer son premier combat de boxe anglaise.

À 38 ans, le boxeur est loin d’être un inconnu dans le monde des sports de combat. En effet, celui qui a remplacé Cédric Vitu, forfait, possède une solide carrière dans le Noble Art.

S’il n’a plus combattu depuis juin 2024, celui qui a co-fondé la Gloves Academy continue de s’entretenir et se tient prêt pour tout combat. Comme celui de samedi. «Je suis encore en forme, a-t-il confié en conférence de presse. Salahdine Parnasse a une énorme expérience en MMA mais pas encore en boxe anglaise. Le poids convenait aussi, donc c’était un bon challenge, sportif et pratique.»

Pas étonnant pour celui qui a toujours su rebondir dans la vie. Ancien footballeur au niveau régional, il a décidé de prendre des rings en 2007 en parallèle de ses études de STAPS. Passé pro en 2010, il remporte quatre ceintures de champion de France chez les super légers et en 2016, il remporte son premier championnat d’Europe en mettant KO l’Italien Samuele Esposito pour la ceinture EBU-EU. En 2018, PetitJean tente une ceinture mondiale IBO mais s’incline par décision unanime face à Mohamed Mimoune.

Celui qui est aimé et respecté dans le milieu de la boxe va désormais tenter un autre défi en affrontant la pépite du MMA.