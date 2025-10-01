Boxe : la fille de Tyson Fury se fiance à seulement 16 ans

La fille du boxeur britannique Tyson Fury, âgée seulement de 16 ans, a célébré le week-end dernier ses fiançailles.

Une information qui fait beaucoup parler. Il y a quelques jours, la femme de Tyson Fury a partagé sur les réseaux sociaux les fiançailles de leur fille Venezuela, qui a récemment fêté ses 16 ans. Son petit ami Noah Price lui a fait sa demande en mariage.

Devant les invités, et au milieu de la piste, le jeune homme, qui est également boxeur mais dont on ne connaît pas l'âge, s’est alors agenouillé, a présenté la bague de fiançailles et a posé la question fatidique : «Venezuela Fury veux-tu m’épouser ?» La jeune femme n'a pas hésité une seconde à répondre.

Tyson Fury’s daughter Venezuela gets engaged to boxer boyfriend pic.twitter.com/mvDHX0Lqdc — The Sun (@TheSun) September 27, 2025

«Félicitations à @venezuelafuryofficial et @7noahprice pour leurs fiançailles, a écrit Paris Fury sur Instagram. Vous êtes tous les deux jeunes, mais quand on sait, on sait ! Je suis encore sous le choc, mais très heureuse pour vous deux. Ton père et moi ne pourrions pas être plus fiers.»

Le boxeur, qui a confié récemment qu’il n’était finalement pas encore à la retraite, n’a pas répondu aux critiques disant que les deux tourtereaux étaient trop jeunes. De toute manière, sa fille ne pourra pas se marier tout de suite puisque la loi indique que le mariage n’est possible qu’à la majorité (18 ans).

À noter que le «Gypsy King» et sa femme s'étaient rencontrés alors qu'ils avaient respectivement 17 et 15 ans. Ils s’étaient mariés en 2008, alors qu'elle n'avait que 19 ans et lui 21 ans.