Equipe de France : Jean-Philippe Mateta appelé pour la première fois, Christopher Nkunku effectue son retour

Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace (Angleterre), a été appelé pour la première fois en équipe de France ce jeudi par Didier Deschamps. Christopher Nkunku (AC Milan) fait son retour.

Un petit nouveau chez les Bleus ! En vue des matchs de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l'Azerbaïdjan (vendredi 10 octobre) et l'Islande (lundi 13 octobre), Didier Deschamps a convoqué, ce jeudi, pour la première fois le buteur de Crystal Palace (Angleterre) Jean-Philippe Mateta.

Une récompense pour celui qui a décroché la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris 2024. Âgé de 28 ans, l’attaquant profite des nombreuses absences pour blessures en attaque dont celles d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Marcus Thuram. Mais il est aussi pris pour son très bon début de saison avec les Eagles, actuels deuxièmes de Premier League et qui ont battu Liverpool le week-end dernier.

💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋



À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleuspic.twitter.com/eFtL32j4ne — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025

«Son profil. C'est la première fois qu'il vient avec les A même s'il n'est pas tout jeune. Il a une capacité à marquer des buts. Évidemment, c'est lié à l'absence de Marcus Thuram. Mais il a un bon profil, il a fait des bonnes choses notamment aux JO. Il fait partie de cette pré-liste depuis un bon moment, comme une cinquantaine de joueurs», a souligné Didier Deschamps devant la presse.

Nkunku de retour

Autre joueur qui profite des absences, Christopher Nkunku. Arrivé cet été à l’AC Milan, l’ancien Parisien n’a plus joué avec les Bleus depuis un match de Ligue des nations en Italie, le 17 novembre 2024.

«Il n'a pas été épargné par les blessures. Il a un potentiel très intéressant, je suis convaincu de son potentiel, a expliqué le patron des Bleus. Il a un temps de jeu limité pour le moment à cause de son changement de club mais j'ai confiance en lui. C'est aussi le cas de Camavinga. Par exemple, quand Giroud était à Chelsea c'était très compliqué mais ça ne l'empêchait pas d'être très bon avec nous. Parfois, des joueurs arrivent et ne sont pas très heureux en club, et en équipe de France ils ont une bouffée d'oxygène qui leur est ensuite bénéfique en club.»

Pour le reste, pas de nouveauté. Le groupe se retrouvera à partir de lundi pour préparer les deux matchs à venir. Après deux victoires en septembre (Ukraine et Islande), les vice-champions du monde en titre ont l’occasion de se rapprocher un peu plus d’une qualification.