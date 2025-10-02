«Toi, c’est trop» : Kylian Mbappé impressionné par la performance d’Achraf Hakimi contre le FC Barcelone

Mercredi soir après la victoire du PSG à Barcelone en Ligue des champions (1-2), Kylian Mbappé a réagi à la nouvelle performance de son ami Achraf Hakimi.

Il l’a encore impressionné. S’il ne joue plus au PSG, Kylian Mbappé continue de regarder son ancien club et ses performances. Ce mercredi, au lendemain de son triplé sur la pelouse d’Almaty avec le Real Madrid (0-5), l’attaquant tricolore a suivi la victoire parisienne contre le FC Barcelone (1-2) en Ligue des champions et il a été heureux de la prestation de son ami et ancien coéquipier Achraf Hakimi.

«Toi là, c’est trop hein», a réagi le natif de Bondy sous un post Instagram de l’international marocain. Promu capitaine en l’absence de Marquinhos, le latéral droit a livré une belle prestation et a été passeur décisif sur le but victorieux de Gonçalo Ramos dans les dernières minutes de jeu.

L’ancien joueur de l’Inter Milan entre autres avait posté plusieurs clichés de la soirée victorieuse en terre catalane avec notamment une photo de l’acteur Jamie Foxx portant une ceinture de champion du monde de boxe dans la mini-série où il joue le rôle de Mike Tyson.

Achraf Hakimi (26 ans) a terminé à la sixième place du Ballon d'Or remporté il y a quelques jours par son coéquipier Ousmane Dembélé.