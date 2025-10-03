Coupe du monde 2026 : voici le ballon connecté officiel de la compétition

À moins d’un an du Mondial 2026, Adidas a dévoilé ce vendredi le «Trionda», un ballon aux symboles des pays hôtes et doté d’une puce connectée pour assister l’arbitrage en temps réel.

Un ballon aux reflets verts, rouges et bleus, clin d’œil aux drapeaux du Canada, des États-Unis et du Mexique. Voici le «Trionda», l’officiel de la Coupe du monde 2026, présenté ce vendredi par Adidas à moins d’un an du coup d’envoi, prévu le 11 juin.

OFFICIEL ! La FIFA dévoile Trionda, le ballon de la Coupe du Monde 2026 ! ⚽️ pic.twitter.com/4FCqFkygAg — Caleb Jephte Pierre (@Caleb_Jephte) October 2, 2025

La marque aux trois bandes a misé sur un design à forte identité : une étoile pour les États-Unis, une feuille d’érable pour le Canada, un aigle pour le Mexique. Des symboles visibles en couleur, mais aussi gravés en relief sur la surface du ballon.

Résultat : une texture travaillée et un rendu que l’équipementier qualifie lui-même de «plus abouti visuellement» de son histoire.

Un ballon connecté

Mais le Trionda ne se contente pas d’être beau, il est aussi connecté. Une puce logée à l’intérieur permet de transmettre en temps réel des données aux arbitres vidéo.

Concrètement, le capteur permet de détecter chaque mouvement subie par le ballon. Les données collectées permettront d'accélérer les prises de décision du VAR, en détectant précisément le déclenchement des passes sur les situations de hors-jeu ou en déterminant l'identité des joueurs ayant par exemple touché le ballon de la main ou du bras.

L’objectif : réduire au maximum les erreurs et offrir un Mondial sous le signe de la précision technologique. Le ballon est disponible à la vente depuis ce vendredi, de quoi ravir les fans du ballon rond.