Coupe du monde 2026 : Luca Zidane appelé en sélection d'Algérie pour les éliminatoires

Luca Zidane, fils de Zinédine, a été appelé ce jeudi par le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic, pour disputer les deux prochains matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. 

C’est une grande première. Luca Zidane, gardien de l’équipe espagnole de Grenade (Espagne) et fils de Zinédine Zidane, a été appelé pour la première fois par l’Algérie ce jeudi pour les deux matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à la Somalie le 9 octobre à Oran et l’Ouganda le 14 à Tizi-Ouzou.

«Luca Zidane mérite sa convocation, nous le suivons depuis longtemps, a expliqué Vladimir Petkovic devant la presse. Il peut apporter d’autres qualités au groupe. Discuter dès maintenant de qui sera le gardien numéro un n’est pas un sujet à aborder pour l’instant.» 

Âgé de 27 ans, le portier formé au Real Madrid et passé par Santander, le Rayo Vallecano, Eibar et désormais en D2 espagnole à Grenade avait récemment obtenu la nationalité sportive algérienne. Plus jeune, il avait été sélectionné dans les équipes de jeunes français, des U16 jusqu’aux U20. D’origine algérienne par son père, il a donc pu faire les démarches pour évoluer avec les Fennecs.

A noter que Luca Zidane, deuxième dans la hiérarchie des enfants de «ZZ», sera en concurrence avec Alexis Guendouz, le titulaire et Oussama Benbot.

