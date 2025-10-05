Cyclisme : quand des spectateurs collent des stickers sur le dos Tadej Pogacar en pleine course (vidéo)

Couronné champion d’Europe ce dimanche, Tadej Pogacar a vu des spectateurs, placés sur le bord de la route, lui coller des stickers sur le dos en pleine course.
Une attaque très particulière. Alors qu’il s’est envolé à un peu plus de 70 kilomètres de l’arrivée pour aller décrocher son tout premier titre continental de cyclisme ce dimanche 5 octobre en Drôme-Ardèche, le double champion du monde Tadej Pogacar a été victime de collage de stickers sur son dos par des spectateurs.
❌ Empujones y pegatinas de unos aficionados a Pogacar.#EuroRoad25pic.twitter.com/NEm9u9Hl6v
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 5, 2025
Lors de la quatrième ascension de la Côte du Val d’Enfer, le Slovène passait dans un fil au milieu de spectateurs. C’est à ce moment que quatre d’entre eux lui ont posé des autocollants sur son maillot arc-en-ciel. Les stickers n’ont pas tenu et se sont décollés.
Cela n’a toutefois pas empêché «Pogi» de l’emporter aisément, une semaine après son deuxième sacre mondial décroché à Kigali (Rwanda).
À noter que d’autres coureurs ont également été victime de cette «attaque d’autocollants sur le dos», Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas et Christian Scaroni.