Cyclisme : quand des spectateurs collent des stickers sur le dos Tadej Pogacar en pleine course (vidéo)

Couronné champion d’Europe ce dimanche, Tadej Pogacar a vu des spectateurs, placés sur le bord de la route, lui coller des stickers sur le dos en pleine course.

Une attaque très particulière. Alors qu’il s’est envolé à un peu plus de 70 kilomètres de l’arrivée pour aller décrocher son tout premier titre continental de cyclisme ce dimanche 5 octobre en Drôme-Ardèche, le double champion du monde Tadej Pogacar a été victime de collage de stickers sur son dos par des spectateurs.

Lors de la quatrième ascension de la Côte du Val d’Enfer, le Slovène passait dans un fil au milieu de spectateurs. C’est à ce moment que quatre d’entre eux lui ont posé des autocollants sur son maillot arc-en-ciel. Les stickers n’ont pas tenu et se sont décollés.

Cela n’a toutefois pas empêché «Pogi» de l’emporter aisément, une semaine après son deuxième sacre mondial décroché à Kigali (Rwanda).

À noter que d’autres coureurs ont également été victime de cette «attaque d’autocollants sur le dos», Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas et Christian Scaroni.