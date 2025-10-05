Championnats d’Europe de cyclisme : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après son sacre ?

Le Slovène Tadej Pogacar s’est offert, pour la première fois de sa carrière, le titre de champion d’Europe de cyclisme ce dimanche en Drôme-Ardèche.

Un nouveau sacre et un chèque en plus. Une semaine après son deuxième titre mondial, décroché à Kigali (Rwanda), Tadej Pogacar a également remporté le Championnat d'Europe, dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche, devant le Belge Remco Evenepoel et le Français Paul Seixas.

Le Slovène de 27 ans, qui s’est envolé à 75km de l’arrivée dans la longue montée de Saint-Romain-de-Lerps, va repartir de cet «Euro» avec un chèque de 6.000 euros promis au vainqueur de cette compétition.

Remco Evenepoel, qui s'est accroché pendant quelques hectomètres avant de lâcher prise, touchera lui 4.200 euros. Tout en sachant qu’il avait reçu la somme de 3.000 euros en milieu de semaine pour son titre sur le contre-la-montre. Une belle moisson pour le Flamand.

Dotation du Championnat d’Europe 2025

Vainqueur : 6.000 euros

Deuxième : 4.200 euros

Troisième : 2.400 euros

