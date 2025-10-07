«C’est une fierté » : la joie de Luca Zidane lors de son arrivée en Algérie pour sa première sélection avec les Fennecs

Luca Zidane, appelé pour la première fois pour porter le maillot des Fennecs, est arrivé en Algérie lundi et s’est montré enjoué de commencer sa nouvelle aventure.

Une arrivée de rockstar. Luca Zidane, deuxième fils de Zinédine Zidane, est arrivé lundi sen Algérie. Convoqué pour la première fois par Vladimir Petkovic après avoir changé de nationalité sportive fin septembre, le gardien de 27 ans a été chaudement accueilli.

Après son arrivée à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger et fait quelques photos, il a rejoint le centre d’entraînement de Sidi Moussa, lieu de rassemblement de la sélection.

Les coulisses de l’arrivée de Luca Zidane en sélection ! 🇩🇿



«Content d’être en Algérie pour ma première sélection, c’est une fierté», a confié celui qui évolue en deuxième division espagnole et qui était passé par les équipes de France de jeunes.

Le joueur formé au Real Madrid a retrouvé les autres joueurs appelés par Vladimir Petkovic avant de parler face caméra : «On espère gagner le prochain match pour se qualifier pour la Coupe du monde. C’est un match important, on espère que le peuple algérien est derrière nous.»

La sélection algérienne affronte la Somalie (9 octobre à 18 heures) et l’Ouganda (14 octobre à 18 heures).