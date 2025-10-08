Vendée Globe : Charlie Dalin a remporté la dernière édition en étant atteint d’un cancer rare

Le navigateur français Charlie Dalin a remporté la dernière édition du Vendée Globe au mois de janvier en étant atteint d’un cancer d’une forme rare.

Un courage qui force le respect et l’admiration. En janvier dernier, Charlie Dalin (41 an) a remporté le Vendée Globe en bouclant son tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance en un temps record de 64 jours. Mais son exploit est d’autant plus remarquable qu’il a accompli sa performance en souffrant d’une forme rare de cancer gastro-intestinal.

«Si les médecins avaient eu des doutes, je n’y serais pas allé»

«C’est sûr que ça compliquait un peu la tâche d’avoir cet intrus à bord», a confié, à l’AFP, le navigateur français, qui a caché sa maladie jusqu’à la sortie de son livre «La Force du Destin» (Gallimard) à paraître ce jeudi. «Aujourd’hui je vois ça comme une double victoire, sur la course et surtout sur tout ce qui m’est arrivé», a ajouté Charlie Dalin.

Cette tumeur stromale gastro-intestinales (GIST) lui avait été diagnostiquée à l’automne 2023 à quelques jours du départ de la Transat Jacques Vabre, à laquelle il avait renoncé. Après une pause de quelques mois, il avait été en mesure de reprendre la compétition grâce à un traitement d’immunothérapie efficace. Et il a pu être au départ de son 2e Vendée Globe l’an dernier, en changeant sa façon de naviguer et de récupérer à bord. Avec réussite.

«Si les médecins avaient eu des doutes, je n’y serais pas allé. Je n’aurais pas pris de risques vis-à-vis de ma femme et de mon fils. Navigateur, c’est mon métier, ils étaient contents que je reprenne le large», a-t-il expliqué.

Et si les signaux médicaux sont aujourd’hui «stables», il a perdu «énormément de poids» et n’est pas état de «de faire de la course au large». Mais il ne désespère pas de pouvoir remonter sur un bateau et de remettre les voiles. «Ma carrière est entre parenthèses mais je garde espoir de revenir un jour, peut-être sur des transatlantiques», a-t-il glissé. Une nouvelle preuve de sa détermination à toute épreuve.