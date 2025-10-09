Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : l’entraîneur de Boca Juniors est mort à l’âge de 69 ans

Miguel Angel Russo a dirigé Boca Juniors lors de la Coupe du monde des clubs en juin aux Etats-Unis. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors, est décédé à 69 ans dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le club argentin.

Le football argentin est en deuil. Le club de Boca Juniors a annoncé mercredi le décès tragique de son entraîneur Miguel Angel Russo à 69 ans. «Le Club Atlético Boca Juniors annonce avec une profonde tristesse le décès de Miguel Angel Russo», indique un communiqué.

D’après la presse argentine, il aurait souffert d’une infection urinaire compliquant un cancer de la prostate diagnostiqué en 2017. Son dernier match suivi sur le banc de la formation de Buenos Aires avait eu lieu le 21 septembre, son assistant Claudio Úbeda avait sa succession depuis. 

Une légende en Colombie

«Miguel laisse une trace indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et de dévouement, peut-on également lire sur le message du club de football. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches dans cette épreuve. Adieu, cher Miguel!»

Celui qui avait dirigé le club lors de la Coupe du monde des clubs en juin aux Etats-Unis a toujours baigné dans le monde du ballon rond. Il a d’abord eu une carrière de joueur à Estudiantes, de 1975 à 1988 et a été international sous le maillot de l’Albiceleste avec 17 sélections.

Sur le même sujet Chine : le footballeur Samuel Asamoah se brise le cou contre un panneau publicitaire durant un match (vidéo) Lire

En tant qu’entraîneur, il a dirigé de nombreux clubs argentins (Lanus, Estudiantes, Rosario, San Lorenzo, Velez, Racing Club et évidemment Boca Juniors). Il a connu des passages au Chili, en Espagne au Pérou, au Paraguay et même en Arabie saoudite (Al Nassr). Mais c’est en Colombie qu’il a laissé une trace historique en permettant au club des Millonarios de remporter le championnat en 2017, un jour après avoir subi une séance de chimiothérapie pour son cancer. 

FootballArgentineDécès

À suivre aussi

Coupe du monde 2025 U20 : le calendrier et les résultats complets
Jean-Philippe Mateta a été appelé pour la première fois en équipe de France.
Equipe de France : les images très drôles du bizutage de Jean-Philippe Mateta sur Joe Dassin (vidéo)
Ivan Klasnic a dû mettre un terme à sa carrière à 33 ans.
«Reconnaissant d’être encore en vie» : le témoignage bouleversant d’un ancien international croate qui a subi trois greffes de rein

Ailleurs sur le web

Dernières actualités