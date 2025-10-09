Football : l’entraîneur de Boca Juniors est mort à l’âge de 69 ans

Miguel Angel Russo, entraîneur de Boca Juniors, est décédé à 69 ans dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le club argentin.

Le football argentin est en deuil. Le club de Boca Juniors a annoncé mercredi le décès tragique de son entraîneur Miguel Angel Russo à 69 ans. «Le Club Atlético Boca Juniors annonce avec une profonde tristesse le décès de Miguel Angel Russo», indique un communiqué.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



October 8, 2025

D’après la presse argentine, il aurait souffert d’une infection urinaire compliquant un cancer de la prostate diagnostiqué en 2017. Son dernier match suivi sur le banc de la formation de Buenos Aires avait eu lieu le 21 septembre, son assistant Claudio Úbeda avait sa succession depuis.

Une légende en Colombie

«Miguel laisse une trace indélébile dans notre institution et sera toujours un exemple de joie, de chaleur et de dévouement, peut-on également lire sur le message du club de football. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses proches dans cette épreuve. Adieu, cher Miguel!»

Celui qui avait dirigé le club lors de la Coupe du monde des clubs en juin aux Etats-Unis a toujours baigné dans le monde du ballon rond. Il a d’abord eu une carrière de joueur à Estudiantes, de 1975 à 1988 et a été international sous le maillot de l’Albiceleste avec 17 sélections.

En tant qu’entraîneur, il a dirigé de nombreux clubs argentins (Lanus, Estudiantes, Rosario, San Lorenzo, Velez, Racing Club et évidemment Boca Juniors). Il a connu des passages au Chili, en Espagne au Pérou, au Paraguay et même en Arabie saoudite (Al Nassr). Mais c’est en Colombie qu’il a laissé une trace historique en permettant au club des Millonarios de remporter le championnat en 2017, un jour après avoir subi une séance de chimiothérapie pour son cancer.