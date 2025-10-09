Chine : le footballeur Samuel Asamoah se brise le cou contre un panneau publicitaire durant un match (vidéo)

Un joueur du club chinois Guangxi Pingguo s'est brisé le cou lors d'un match à domicile dimanche. Il risque «une paraplégie sévère».

Il pourrait rester handicapé à vie. Samuel Asamoah, footballeur togolais du club chinois Guangxi Pingguo, s'est brisé le cou dimanche, lors d'un match. Il a heurté un panneau publicitaire de sa tête alors qu'il cherchait à intercepter le ballon.

Pendant cette rencontre de deuxième division, à domicile contre Chongqing Tonglianglong, le sportif âgé de 31 ans a voulu faire écran de son corps alors que le ballon filait vers la ligne de touche.

Il a toutefois été poussé dans le dos par un adversaire lancé en plein course, ce qui l'a fait plonger la tête la première contre un panneau à quelques mètres de la ligne. Sur les images, on peut voir Samuel Asamoah tenter d'amortir le choc avec ses mains.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

Dans un communiqué, le club de Guangxi Pingguo a indiqué qu'un «examen détaillé effectué par l'équipe médicale et l'hôpital» a permis de diagnostiquer «une luxation et des fractures de (différentes) vertèbres cervicales, ainsi qu'un blocage vertébral», accompagné «d'une compression nerveuse».

Le footballeur togolais a été opéré mercredi «avec succès» mais, selon son club, il risque malgré tout «une paraplégie sévère et manquera tous les matchs restants de la saison». «Sa carrière pourrait également être gravement affectée», peut-on lire dans le communiqué.

Pour l'heure, le club affirme que Samuel Asamoah est dans un «état stable» alors qu'il «se remet de l'opération». Le joueur qui l'a poussé durant le match, lui, a été sanctionné d'un carton jaune.