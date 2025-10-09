Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Chine : le footballeur Samuel Asamoah se brise le cou contre un panneau publicitaire durant un match (vidéo)

Samuel Asamoah «manquera tous les matchs restants de la saison», selon son club. [© Belga / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un joueur du club chinois Guangxi Pingguo s'est brisé le cou lors d'un match à domicile dimanche. Il risque «une paraplégie sévère».

Il pourrait rester handicapé à vie. Samuel Asamoah, footballeur togolais du club chinois Guangxi Pingguo, s'est brisé le cou dimanche, lors d'un match. Il a heurté un panneau publicitaire de sa tête alors qu'il cherchait à intercepter le ballon.

Pendant cette rencontre de deuxième division, à domicile contre Chongqing Tonglianglong, le sportif âgé de 31 ans a voulu faire écran de son corps alors que le ballon filait vers la ligne de touche.

Il a toutefois été poussé dans le dos par un adversaire lancé en plein course, ce qui l'a fait plonger la tête la première contre un panneau à quelques mètres de la ligne. Sur les images, on peut voir Samuel Asamoah tenter d'amortir le choc avec ses mains.

Dans un communiqué, le club de Guangxi Pingguo a indiqué qu'un «examen détaillé effectué par l'équipe médicale et l'hôpital» a permis de diagnostiquer «une luxation et des fractures de (différentes) vertèbres cervicales, ainsi qu'un blocage vertébral», accompagné «d'une compression nerveuse».

Le footballeur togolais a été opéré mercredi «avec succès» mais, selon son club, il risque malgré tout «une paraplégie sévère et manquera tous les matchs restants de la saison». «Sa carrière pourrait également être gravement affectée», peut-on lire dans le communiqué.

Cristiano Ronaldo touche un salaire de 200 millions d'euros par saison en Arabie saoudite.
Sur le même sujet Cristiano Ronaldo : le Portugais est devenu le premier joueur milliardaire de l’histoire du football Lire

Pour l'heure, le club affirme que Samuel Asamoah est dans un «état stable» alors qu'il «se remet de l'opération». Le joueur qui l'a poussé durant le match, lui, a été sanctionné d'un carton jaune. 

FootballChineAccident

À suivre aussi

Somalie-Algérie, éliminatoires Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés
Cristiano Ronaldo veut atteindre la barre des 1.000 buts avant la fin de sa carrière.
«Je n’ai plus beaucoup d’années devant moi» : les confidences de Cristiano Ronaldo sur la fin de sa carrière

Ailleurs sur le web

Dernières actualités