NBA : pourquoi la star des Lakers LeBron James est-elle visée par une plainte d’un fan ?

Il s’est senti dupé. Après avoir enflammé les réseaux sociaux en annonçant sa «Seconde Décision», LeBron James n’a finalement pas annoncé la fin de sa carrière. Mardi, il n’a finalement annoncé qu’une publicité pour une célèbre marque de cognac. Et cela n’a pas vraiment plu au grand public et à un fan en particulier.

Comme l’explique le média américain TMZ Sports, un supporter des Lakers, nommé Andrew Garcia, était persuadé que la star NBA allait annoncer la fin de sa carrière. Il s’est alors empressé d’acheter deux billets pour le dernier affrontement du «King» face aux Cleveland Cavaliers, sa franchise d’origine. Il a ainsi déboursé la somme de 865,66 dollars (745 euros).

Mais au moment de découvrir que le champion olympique 2024 avec Team USA avait seulement réalisé une annonce de partenariat, il s'est rendu au tribunal de Los Angeles pour déposer plainte «fraude, tromperie et fausse déclaration», et demander au basketteur de rembourser le prix de places qui ont perdu une grande partie de leur valeur en quelques secondes.

Depuis l’annonce de cette publicité, les critiques sont nombreuses sur les réseaux sociaux contre LeBron James, alors qu’il lancera sa 23e saison NBA dans quelques jours.