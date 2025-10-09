Toute l’actu en direct 24h/24
NBA : pourquoi la star des Lakers LeBron James est-elle visée par une plainte d’un fan ?

LeBron James va disputer sa 23e saison NBA. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un fan de la franchise NBA des Los Angeles Lakers a décidé de porter plainte contre LeBron James alors que celui-ci n’a finalement pas annoncé sa retraite, mardi. 

Il s’est senti dupé. Après avoir enflammé les réseaux sociaux en annonçant sa «Seconde Décision», LeBron James n’a finalement pas annoncé la fin de sa carrière. Mardi, il n’a finalement annoncé qu’une publicité pour une célèbre marque de cognac. Et cela n’a pas vraiment plu au grand public et à un fan en particulier.

Comme l’explique le média américain TMZ Sports, un supporter des Lakers, nommé Andrew Garcia, était persuadé que la star NBA allait annoncer la fin de sa carrière. Il s’est alors empressé d’acheter deux billets pour le dernier affrontement du «King» face aux Cleveland Cavaliers, sa franchise d’origine. Il a ainsi déboursé la somme de 865,66 dollars (745 euros).

Mais au moment de découvrir que le champion olympique 2024 avec Team USA avait seulement réalisé une annonce de partenariat, il s'est rendu au tribunal de Los Angeles pour déposer plainte «fraude, tromperie et fausse déclaration», et demander au basketteur de rembourser le prix de places qui ont perdu une grande partie de leur valeur en quelques secondes. 

NBA : la très belle performance de Victor Wembanyama pour son premier match de pré-saison (vidéo)

Depuis l’annonce de cette publicité, les critiques sont nombreuses sur les réseaux sociaux contre LeBron James, alors qu’il lancera sa 23e saison NBA dans quelques jours.

