NBA : la très belle performance de Victor Wembanyama pour son premier match de pré-saison (vidéo)

Victor Wembanyama a disputé son premier match de pré-saison NBA, dans la nuit de lundi à mardi, avec les San Antonio Spurs, et s’est montré très performant.

Il est bien de retour. Lors du premier match d’avant-saison NBA lundi soir remporté par les Spurs contre l’équipe chinoise de Guangzhou (119-88), Victor Wembanyama a enregistré une feuille de statistiques de 9 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 contres en seulement 16 minutes.

Après un match d’entraînement entre partenaires devant plus de 10.000 spectateurs au Frost Bank Center, la star française a effectué son retour après un repos forcé depuis le mois de février, en raison d’une thrombose dans une veine de l’épaule droite.

Un problème de chaussettes

Associé à Luke Kornet, arrivé cet été en provenance des Boston Celtics, le natif du Chesnay s’est régalé. «Luke est un excellent contreur, et il est également très bon pour poser des écrans sur pick and roll. J'ai hâte de passer de nombreuses minutes sur le parquet avec lui», a souligné le Français.

A noter que la soirée de «Wemby» avait commencé par un petit problème. Comme le rapporte L’Equipe, les chaussettes reçues dans le vestiaire étaient trop petites pour celui qui chausse du 57.

Les Texans disputeront un nouveau match de pré-saison sur le parquet de Miami dans la nuit de mercredi à jeudi (1h30 du matin en France).