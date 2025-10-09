Toute l’actu en direct 24h/24
Somalie-Algérie, éliminatoires Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Algériens sont proches d'un retour à la Coupe du monde. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Somalie reçoit l’Algérie ce jeudi 9 octobre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique.

La qualification dans la poche ? Au stade Miloud Hadefi d’Oran, l’Algérie affronte la Somalie dans le cadre de la 9ᵉ journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 ce jeudi 9 octobre. Une victoire permettrait aux Fennecs de valider officiellement leur billet.

A l'aller, les hommes de Vladimir Petkovic s'étaient imposés 3-1 à Alger. Cette rencontre retour se dispute sur le sol algérien, les Somaliens n’ayant pas de stade homologué. L’ambiance devrait être au rendez-vous. 

Plus de dix ans après leur dernière Coupe du monde en 2014 au Brésil, où ils avaient fait sensation avec Vahid Halilhodzic à leur tête, les Verts sont proches d’un retour.

La Coupe du monde 2026 sera organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.
Programme TV

Somalie - Algérie

Eliminatoires Coupe du monde 2026

Jeudi 9 octobre

18h sur L'Equipe Live

