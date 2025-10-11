Tour de Lombardie 2025 : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après sa victoire ?

La 119e édition du Tour de Lombardie, au départ de Côme, a été remportée par le Slovène Tadej Pogačar. Parti avec l'étiquette de grand favori, il décroche son troisième Monument de la saison et son cinquième sacre consécutif en Lombardie.

Deux semaines après sa victoire aux Mondiaux de cyclisme sur route au Rwanda et une semaine après son titre européen, Tadej Pogačar, s'impose pour la cinquième fois consécutive sur le Tour de Lombardie. Ainsi, il brigue un nouveau record à son historique déjà bien rempli. Il remporte son troisième Monument de la saison et son 12e en carrière. Au palmarès de la Classique des feuilles mortes, le Slovène égale la légende Fausto Coppi.

Ainsi, il décroche la modique somme de 20.000 euros tandis que son dauphin Remco Evenepoel empoche 10.000 euros. Michael Strorer, arrivé troisième, récupère 5.000 euros.

Tadej Pogacar conclut en beauté sa saison

Après avoir observé le travail considérable de ses équipiers, le Slovène s'est avancé peu à peu avant de placer son attaque, impossible à suivre pour ses rivaux, à moins de 37 kilomètres de l'arrivée. En 5 kilomètres, Tadej Pogačar a repris la minute d'écart qui le séparait de Quinn Simmons. L'Américain, parti seul en tête à 82 kilomètres de l'arrivée après avoir déjà initié l'échappée, n'a pas pu résister bien longtemps au champion du monde en titre.

Derrière l'ogre slovène, Remco Evenepoel, a assumé son rang d'outsider. À l'image des championnats d'Europe et des Mondiaux de cyclisme sur route, le Belge n'a pas su rattraper les jambes d'acier du cycliste UAE, mais il a une nouvelle fois terminé à la seconde place.

Sur la dernière place du podium, Michael Storer ajoute un nouveau podium à son palmarès. Côté français, Paul Sexas décroche la 7e place pour sa première participation à un monument de sa carrière.