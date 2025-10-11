Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tour de Lombardie 2025 : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après sa victoire ?

Tadej Pogacar remporte pour la cinquième fois consécutive le Tour de Lombardie, une première dans l'histoire du cyclisme. [Marco Alpozzi/IconSport]
Par Camille Stocker Cassiède
Publié le - Mis à jour le

La 119e édition du Tour de Lombardie, au départ de Côme, a été remportée par le Slovène Tadej Pogačar. Parti avec l'étiquette de grand favori, il décroche son troisième Monument de la saison et son cinquième sacre consécutif en Lombardie. 

Deux semaines après sa victoire aux Mondiaux de cyclisme sur route au Rwanda et une semaine après son titre européen, Tadej Pogačar, s'impose pour la cinquième fois consécutive sur le Tour de Lombardie. Ainsi, il brigue un nouveau record à son historique déjà bien rempli. Il remporte son troisième Monument de la saison et son 12e en carrière. Au palmarès de la Classique des feuilles mortes, le Slovène égale la légende Fausto Coppi.

Ainsi, il décroche la modique somme de 20.000 euros tandis que son dauphin Remco Evenepoel empoche 10.000 euros. Michael Strorer, arrivé troisième, récupère 5.000 euros. 

Tadej Pogacar conclut en beauté sa saison

Après avoir observé le travail considérable de ses équipiers, le Slovène s'est avancé peu à peu avant de placer son attaque, impossible à suivre pour ses rivaux, à moins de 37 kilomètres de l'arrivée. En 5 kilomètres, Tadej Pogačar a repris la minute d'écart qui le séparait de Quinn Simmons. L'Américain, parti seul en tête à 82 kilomètres de l'arrivée après avoir déjà initié l'échappée, n'a pas pu résister bien longtemps au champion du monde en titre. 

Derrière l'ogre slovène, Remco Evenepoel, a assumé son rang d'outsider. À l'image des championnats d'Europe et des Mondiaux de cyclisme sur route, le Belge n'a pas su rattraper les jambes d'acier du cycliste UAE, mais il a une nouvelle fois terminé à la seconde place. 

Tadej Pogacar va tenter de décrocher un 5e victoire d'affilée sur le Tour de Lombardie.
Sur le même sujet Tour de Lombardie 2025 : parcours, favoris, dotation, diffusion TV… tout savoir sur la 119e édition Lire

Sur la dernière place du podium, Michael Storer ajoute un nouveau podium à son palmarès. Côté français, Paul Sexas décroche la 7e place pour sa première participation à un monument de sa carrière. 

CyclismeTadej PogacarMonument

À suivre aussi

L'équipe Israel-Premier Tech ne sera pas au départ du Tour de Lombardie.
Cyclisme : pourquoi la formation Israel-Premier Tech ne sera-t-elle pas au départ du Tour de Lombardie ?
Tadej Pogacar va tenter de décrocher un 5e victoire d'affilée sur le Tour de Lombardie.
Tour de Lombardie 2025 : parcours, favoris, dotation, diffusion TV… tout savoir sur la 119e édition
Cyclisme : le palmarès complet d'Arnaud Démare qui prendra sa retraite après Paris-Tours

Ailleurs sur le web

Dernières actualités