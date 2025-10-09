Tour de Lombardie 2025 : parcours, favoris, dotation, diffusion TV… tout savoir sur la 119e édition

La 119e édition du Tour de Lombardie, dernier «Monument» de la saison, réunira, ce samedi, les meilleurs grimpeurs avec Tadej Pogacar, quadruple tenant du titre, qui s’élancera dans la peau du grandissime favori.

Horaires

Les coureurs engagés sur ce Tour de Lombardie, dernier «Monument de la saison», s’élanceront, ce samedi, de Côme à 10h55 alors que l’arrivée à Bergame est prévue entre 16h46 et 17h28 selon les estimations des organisateurs.

Parcours

Comme à son habitude, le parcours sera loin d’être de tout repos avec 241 kilomètres à parcourir et sept difficultés à avaler. Ça commencera avec la mythique Madonna des Ghisallo (8 km à 4% de moyenne), placée à peine 30 kilomètres après le départ. Elle sera suivie du Roncola Alta (9,4 km à 6,6% de moyenne), puis du Berbenno (6,8 km à 4,6% de moyenne), du Passo della Crocetta (11 km à 6,2% de moyenne), du Zambla Alta (9,5 km à 3,5% de moyenne) et enfin du Passo di Ganda (9,2 km à 7,3% de moyenne) puis du colle Aperto et ses pavés (1,3 km à 7,4 %), qui mèneront les coureurs jusqu’à l’arrivée.

Favoris

Champion du monde et d’Europe et quadruple tenant du titre, Tadej Pogacar est l’immense favori à sa propre succession. Sur les routes italiennes, le Slovène, qui a remporté cette semaine les Trois Vallées Varésines, va tenter de décrocher un 5e succès consécutif. Un exploit qui n’a jamais été réalisé. Ses principaux rivaux seront Remco Evenepoel et Giulio Ciccone, qui ont respectivement terminé 2e et 3e l’année dernière, ainsi que Tom Pidcock, Richard Carapaz ou encore Juan Ayuso. Une semaine après sa médaille de bronze aux Championnats d’Europe, le jeune Paul Seixas (19 ans) sera la principale chance française.

Palmarès

2024 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2023 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2022 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2021 : Tadej Pogacar (Slovénie)

2020 : Jakob Fuglsang (Danemark)

2019 : Bauke Mollema (Pays-Bas)

2018 : Thibaut Pinot (France)

2017 : Vincenzo Nibali (Italie)

2016 : Esteban Chaves (Colombie)

2015 : Vincenzo Nibali (Italie)

Dotation

Comme l’année dernière, le vainqueur du Tour de Lombardie touchera la somme de 20.000 euros contre 10.000 euros pour le 2e et 5.000 euros pour le coureur qui montera sur la 3e marche du podium. Le prize-money total est de 50.000 euros.

1er : 20.000 euros

2e : 10.000 euros

3e : 5.000 euros

4e : 2.500 euros

5e : 2.000 euros

6e-7e : 1.500 euros

8e-9e : 1.000 euros

10e-20e : 500 euros

Diffusion TV

La 119e édition du Tour du Lombardie sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 10h30 sur Eurosport 2 (disponible via MyCanal).