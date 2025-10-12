Cyclisme : le palmarès complet d'Arnaud Démare qui a mis un terme à sa carrière

Le cycliste Arnaud Démare a officiellement mis un terme à sa carrière dimanche après Paris-Tours. Il possède l’un des plus beaux palmarès tricolores.

Une page se tourne dans le cyclisme français. Ce dimanche 12 octobre, Arnaud Démare a disputé la toute dernière course professionnelle de sa carrière lors de Paris-Tours. Le cycliste français, âgé de 34 ans, a été salué par les autres coureurs au départ et le public à son arrivée.

🥲 Foutue poussière dans l'œil !



L'énorme Arnaud Démare a franchi la ligne d'arrivée d'une course pour la dernière fois de sa carrière pro



Bonne retraite, Arnaud !#ParisTours#LesRPpic.twitter.com/S4UmnVDffg — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2025

«L'heure est venue (...) A la fin de cette saison, après Paris-Tours, je tournerai la page de ma carrière professionnelle, a écrit le Picard jeudi dans un message sur Instagram. J'ai commencé le vélo à 6 ans. J'ai eu la chance de vivre mon rêve, de gagner de grandes courses et de représenter fièrement le cyclisme français au plus haut niveau. Jamais je n'imaginais réaliser tout ça.»

Après Thibaut Pinot en 2023 et Romain Bardet en juin dernier, le cyclisme tricolore voit un autre grand prendre sa retraite avec Arnaud Démare qui compte au total 97 victoires, soit le troisième plus grand total pour les coureurs en activité derrière Tadej Pogacar (107) et le Norvégien Alexander Kristoff (98), qui vient lui aussi d'annoncer sa retraite.

Les principales victoires d’Arnaud Démare

Vattenfall Cyclassics (2012)

Binche-Chimay-Binche (2016)

Milan-Sanremo (2016)

Paris-Tours (2021 et 2022)

8 étapes du Tour d'Italie (2019, 2020 et 2022)

3 titres de champion de France (2014, 2017 et 2020)

3 étapes de Paris-Nice en 2016, 2017 et 2018)

2 étapes du Tour de France (2017 et 2018)

2 étapes du Tour de Suisse (2013 et 2018)

1 étape du Critérium du Dauphiné en 2017)

Classement général du Tour de Wallonie (2020)

Classement général des 4 Jours de Dunkerque (2013 et 2014)