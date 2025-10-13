Athlétisme : Jimmy Gressier nommé pour le titre de meilleur athlète de l’année

Champion du monde du 10.000 mètres à Tokyo (Japon) fin septembre, Jimmy Gressier fait partie des cinq nommés pour le titre de meilleur athlète de l’année 2025.

Une juste nomination. Le Français Jimmy Gressier, sacré champion du monde du 10.000 m à Tokyo fin septembre, fait partie des nommés pour le titre de meilleur athlète de l'année, comme l'a dévoilé ce lundi World Athletics.

Who is your Male Track Athlete of the Year?



Voting closes on Sunday 19 October at 11:59 PM CEST.



🔗https://t.co/QpOAT47hOz#AthleticsAwardspic.twitter.com/JPNKiBm3GZ — World Athletics (@WorldAthletics) October 13, 2025

Le Français, qui a aussi décroché le bronze sur 5.000 m dans ces Championnats du monde 2025 et la finale de la ligue de diamant sur 3.000 m, figure parmi une liste de cinq finalistes : les Américains Noah Lyles, Rai Benjamin et Cordell Tinch, ainsi qu'Emmanuel Wanyonyi (Kenya).

Du côté des femmes, les deux Américaines Melissa Jefferson-Wooden et Sydney McLaughlin-Levrone, la reine du 400 m avec deux médailles d'or en individuel et sur 4x400 au Japon, font figure de favorites. Elles sont accompagnées dans cette liste des Kényanes Beatrice Chebet et Faith Kipyegon ainsi que la Néerlandaise Femke Bol.

Who is your Female Track Athlete of the Year?



Voting closes on Sunday 19 October at 11:59 PM CEST.



🔗 https://t.co/QpOAT47hOz#AthleticsAwardspic.twitter.com/ApfBz3m3sN — World Athletics (@WorldAthletics) October 13, 2025

Les votes sont ouverts sur les réseaux sociaux de l'instance mondiale (X, Facebook et Instagram) jusqu'au 19 octobre. Les noms des deux finalistes seront connus le 2 novembre.