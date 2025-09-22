Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Athlétisme : pourquoi Jimmy Gressier va-t-il quitter l’Insep et changer d’entraîneur ?

Jimmy Gressier a décroché deux médailles aux Mondiaux. [REUTERS/Issei Kato]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir décroché l’or sur 10.000 m et le bronze sur 5.000 m aux Mondiaux d’athlétisme, Jimmy Gressier va quitter l’Insep et changer d’entraîneur.

Un choix qui avait déjà été fait avant ses médailles. Après ses sublimes performances lors des Championnats du monde 2025 d’athlétisme, qui se sont achevés dimanche à Tokyo (Japon), Jimmy Gressier (sacré sur le 10.000 m et en bronze sur le 5.000 m) va retourner vivre à Boulogne-sur-Mer et retrouver l’entraîneur de ses débuts. Une décision qui avait été prise il y a plusieurs mois.

«Le fait de partir pendant cinq ans, d'être tout le temps en stage, tu t'écartes un peu de ta famille, tu vois moins grandir tes proches, moins vieillir ton grand-père, a-t-il confié à L’Equipe en confirmant son départ de l’Insep dans les prochaines semaines. J'ai quand même encore envie de profiter de certains moments avec lui, avec ma mère. C'est pour ça aussi que j'ai envie de rentrer.»

Le sauveur de la France

A l’Insep ('Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), situé au Bois de Vincennes, l’athlète était coaché par Adrien Taouji, considéré comme le meilleur entraîneur français. «Ce n’est pas un divorce, tout se passe bien entre nous et nous avons vécu, de loin, notre meilleure saison, a d’ailleurs souligné le technicien au Parisien. (…) tout avait été décidé avant. Jimmy ne peut plus s’entraîner à l’Insep, dans un cadre rigide, c’est louable.»

Chez lui, le nouveau patron du 10.000 m va retrouver Arnaud Dinielle qui l’a eu pendant de nombreuses années.

Jimmy Gressier est devenu le premier Français à décrocher deux médailles lors d’une même édition des Championnats du monde.
Sur le même sujet Mondiaux d’athlétisme 2025 : combien Jimmy Gressier va-t-il toucher après ses deux médailles décrochées à Tokyo ? Lire

Pour rappel, Jimmy Gressier a sauvé le bilan de la délégation tricolore à Tokyo puisque la France repart du Japon avec deux médailles… les siennes.

Jimmy GressierAthlétismeSport

À suivre aussi

Jimmy Gressier a décroché une 2e médaille dans ces Mondiaux d'athlétisme.
Mondiaux d’athlétisme : Jimmy Gressier décroche une médaille de bronze sur le 5.000 m (vidéo)
Après son sacre sur 10.000m, Jimmy Gressier va disputer la finale du 5.000m des Mondiaux d'athlétisme.
La finale du 5.000 m des Mondiaux d’athlétisme avec Jimmy Gressier : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités