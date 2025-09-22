Athlétisme : pourquoi Jimmy Gressier va-t-il quitter l’Insep et changer d’entraîneur ?

Après avoir décroché l’or sur 10.000 m et le bronze sur 5.000 m aux Mondiaux d’athlétisme, Jimmy Gressier va quitter l’Insep et changer d’entraîneur.

Un choix qui avait déjà été fait avant ses médailles. Après ses sublimes performances lors des Championnats du monde 2025 d’athlétisme, qui se sont achevés dimanche à Tokyo (Japon), Jimmy Gressier (sacré sur le 10.000 m et en bronze sur le 5.000 m) va retourner vivre à Boulogne-sur-Mer et retrouver l’entraîneur de ses débuts. Une décision qui avait été prise il y a plusieurs mois.

«Le fait de partir pendant cinq ans, d'être tout le temps en stage, tu t'écartes un peu de ta famille, tu vois moins grandir tes proches, moins vieillir ton grand-père, a-t-il confié à L’Equipe en confirmant son départ de l’Insep dans les prochaines semaines. J'ai quand même encore envie de profiter de certains moments avec lui, avec ma mère. C'est pour ça aussi que j'ai envie de rentrer.»

Le sauveur de la France

A l’Insep ('Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), situé au Bois de Vincennes, l’athlète était coaché par Adrien Taouji, considéré comme le meilleur entraîneur français. «Ce n’est pas un divorce, tout se passe bien entre nous et nous avons vécu, de loin, notre meilleure saison, a d’ailleurs souligné le technicien au Parisien. (…) tout avait été décidé avant. Jimmy ne peut plus s’entraîner à l’Insep, dans un cadre rigide, c’est louable.»

Chez lui, le nouveau patron du 10.000 m va retrouver Arnaud Dinielle qui l’a eu pendant de nombreuses années.

Pour rappel, Jimmy Gressier a sauvé le bilan de la délégation tricolore à Tokyo puisque la France repart du Japon avec deux médailles… les siennes.