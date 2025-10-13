Tennis : combien de places Valentin Vacherot a-t-il gagnées au classement ATP après son sacre à Shanghai ?

Après son sacre la veille au Masters 1000 de Shanghai, le Monégasque Valentin Vacherot a fait un impressionnant bond au classement ATP publié ce lundi 13 octobre.

Un gain de 164 places ! Alors qu’il n’était que 204e joueur mondial il y a encore deux semaines, Valentin Vacherot, vainqueur dimanche du Masters 1000 de Shanghai contre son cousin Arthur Rinderknech, intègre ce lundi le top 40 du classement ATP.

A 26 ans, celui qui avait comme meilleur classement dans sa carrière une 110e place, occupe donc le 40e rang mondial désormais. Ses victoires, notamment contre Alexander Bublik, Holger Rune, Novak Djokovic et enfin Rinderknech pour le titre en font quasiment une tête de série pour le prochain tournoi du Grand Chelem, en janvier en Australie.

De son côté, Rinderknech atteint, à 30 ans, son meilleur classement également. Lui qui avait au mieux été classé 42e à l'ATP en 2022 se retrouve désormais au 28e rang et gagne 26 places sur son dernier classement. De quoi également récompenser un très beau tournoi avec ses victoires notamment face à Alexander Zverev, Jiri Lehecka, Félix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev. Il devient d’ailleurs le n°2 français derrière Ugo Humbert (25e).

Le classement ATP du 13 octobre

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.340 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000

3. Alexander Zverev (GER) 5.930

4. Taylor Fritz (USA) 4.645

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 4.100

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.645 (+1 plce)

9. Jack Draper (GBR) 3.590 (-1)

10. Karen Khachanov (RUS) 3.190

11. Holger Rune (DEN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.945

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.905

14. Daniil Medvedev (RUS) 2.610 (+1)

15. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (-1)

16. Alexander Bublik (KAZ) 2.430 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+2)

18. Tommy Paul (USA) 2.360 (-3)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.265 (-3)

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.260

...

25. Ugo Humbert (FRA) 1.725 (+1)

28. Arthur Rinderknech (FRA) 1.602 (+26)

31. Arthur Fils (FRA) 1.560 (-1)

37. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 1.365

40. Valentin Vacherot (MON) 1.283 (+164)

41. Corentin Moutet (FRA) 1.243 (-3)

43. Alexandre Müller (FRA) 1.165 (-4)

53. Benjamin Bonzi (FRA) 1.005 (-5)

58. Arthur Cazaux (FRA) 952 (+12)

59. Adrian Mannarino (FRA) 942 (+1)

65. Gaël Monfils (FRA) 875 (-10)

66. Terence Atmane (FRA) 874 (-5)

70. Valentin Royer (FRA) 847 (+6)

77. Quentin Halys (FRA) 789 (-2)

97. Hugo Gaston (FRA) 653 (+4)