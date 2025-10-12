Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : combien Valentin Vacherot va-t-il toucher après son sacre au Masters 1000 de Shanghai ?

Valentin Vacherot a touché près d'un million d'euros grâce à son sacre au Masters 1000 de Shanghai.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Seulement 204e joueur mondial, le Monégasque Valentin Vacherot a battu, ce dimanche, son cousin français Arthur Rinderknech en finale du Masters 1000 de Shanghai (4-6, 6-3, 6-3).

Il a quasiment triplé ses gains en carrière en un seul tournoi. Seulement 204e joueur mondial et issu des qualifications, Valentin Vacherot a inscrit son nom dans l’histoire du tennis en remportant, ce dimanche, le Masters 1000 de Shanghai. Âgé de 26 ans, il a renversé son cousin français Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-3) pour devenir le joueur le plus mal classé à être sacré sur un tournoi de cette catégorie et le premier Monégasque à décrocher un titre sur le circuit.

Et grâce son impressionnant parcours en Chine, où il a aligné neuf succès de rang écartant notamment Alexander Bublik (2e tour), Holger Rune (quart de finale) ou encore Novak Djokovic (demi-finale), il va grimper, ce lundi, à la 40e place au classement ATP.  Et surtout empocher près de 970.000 euros contre 515.000 euros pour Arthur Rinderknech, qui a échoué à devenir le premier Français à remporter un Masters 1000 depuis Jo-Wilfried Tsonga à Toronto en 2014.

Valentin Vacherot est le joueur le plus mal classé de l'histoire du tennis à remporter un Masters 1000.
Sur le même sujet Tennis : Valentin Vacherot bat son cousin Arthur Rinderknech en finale et remporte le Masters 1000 de Shanghai Lire

Avec cette somme, ses gains en carrière vont atteindre près de 1,5 million d’euros, lui qui avait accumulé jusqu’à maintenant seulement 510.000 euros dont environ 200.000 euros depuis le début de l’année. Et ce n’est peut-être qu’un début. Grâce à son nouveau classement, Valentin Vacherot est assuré d’intégrer le tableau principal des quatre tournois du Grand Chelem la saison prochaine. De quoi lui garantir au moins 80.000 euros en cas d’élimination dès le 1er tour.

