Tennis : combien Valentin Vacherot va-t-il toucher après son sacre au Masters 1000 de Shanghai ?

Seulement 204e joueur mondial, le Monégasque Valentin Vacherot a battu, ce dimanche, son cousin français Arthur Rinderknech en finale du Masters 1000 de Shanghai (4-6, 6-3, 6-3).

Il a quasiment triplé ses gains en carrière en un seul tournoi. Seulement 204e joueur mondial et issu des qualifications, Valentin Vacherot a inscrit son nom dans l’histoire du tennis en remportant, ce dimanche, le Masters 1000 de Shanghai. Âgé de 26 ans, il a renversé son cousin français Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-3) pour devenir le joueur le plus mal classé à être sacré sur un tournoi de cette catégorie et le premier Monégasque à décrocher un titre sur le circuit.

Le tournoi d'une vie.



Remplaçant en qualifications.

9 victoires dont une contre Novak Djokovic.

204e mondial => 40e mondial

$594,077 gagnés sur le circuit à 26 ans avant le tournoi.

$1,124,380 gagnés à Shanghai.pic.twitter.com/hj4zUbnJwn — Tennis Legend (@TennisLegende) October 12, 2025

Et grâce son impressionnant parcours en Chine, où il a aligné neuf succès de rang écartant notamment Alexander Bublik (2e tour), Holger Rune (quart de finale) ou encore Novak Djokovic (demi-finale), il va grimper, ce lundi, à la 40e place au classement ATP. Et surtout empocher près de 970.000 euros contre 515.000 euros pour Arthur Rinderknech, qui a échoué à devenir le premier Français à remporter un Masters 1000 depuis Jo-Wilfried Tsonga à Toronto en 2014.

Avec cette somme, ses gains en carrière vont atteindre près de 1,5 million d’euros, lui qui avait accumulé jusqu’à maintenant seulement 510.000 euros dont environ 200.000 euros depuis le début de l’année. Et ce n’est peut-être qu’un début. Grâce à son nouveau classement, Valentin Vacherot est assuré d’intégrer le tableau principal des quatre tournois du Grand Chelem la saison prochaine. De quoi lui garantir au moins 80.000 euros en cas d’élimination dès le 1er tour.