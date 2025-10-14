«Imbécile !» : Samuel Eto’o pris à partie par des supporters camerounais en plein match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Lundi, à la fin du match du Cameroun contre l’Angola (0-0), en éliminatoires de la Coupe du 2026, Samuel Eto’o a été pris à partie par des supporters.

Ils lui en veulent. Alors que le Cap-Vert a décroché une qualification historique en battant l’Eswatini (3-0) lundi soir pour finir premier de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026, le Cameroun a été accroché par l’Angola (0-0) et termine deuxième. Les Lions Indomptables devront passer par les barrages continentaux puis intercontinentaux. De quoi mettre en colère les supporters qui s’en sont pris à Samuel Eto’o.

L’ancien attaquant et désormais président de la Fédération camerounaise de football, était présent dans la tribune d’honneur du stade Ahmadou Ahidjo, au côté notamment de la légende Roger Milla. A la fin du match, des fans s’en sont pris verbalement à lui.

«pourquoi ces gens détestent-ils Eto’o ?»

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, un spectateur interpelle l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan notamment. «Il faut qu’il parte de là, lui lance-t-il. Imbécile! C’est à cause de lui qu’on n’est pas qualifiés.» Eto’o a alors répliqué et aurait menacé le supporter en question.

🚨 BREAKING : Altercation dans la tribune présidentielle ce soir à Yaoundé. 🇨🇲🦁



Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o s’est emporté contre un supporter des Lions dans la tribune présidentielle du stade Ahmadou Ahidjo.



Le supporter lui reprochait la non-qualification… pic.twitter.com/mmRg5KGQKK — L’equipe237 (@LEquipe237) October 13, 2025

«Il y avait un groupe d’individus qui ne cessaient d’invectiver le président (Eto’o), alors qu’ils avaient été invités par Samuel Eto’o lui-même, a expliqué Jean de Dieu Momo, ministre délégué de la Justice et proche d’Eto’o, présent dans les tribunes. La sécurité a voulu les expulser manu militari, car leur comportement mal élevé indisposait toute la tribune. Il y avait parmi eux une fille qui se comportait comme une névrosée. Nous avions tous honte de ce comportement provocateur, filmé par leur complice dans le but de salir le président Eto’o, qui est resté digne sans descendre dans la boue avec ces individus. Il y avait de la haine et de la jalousie dans l’air. Dieu, pourquoi ces gens détestent-ils Eto’o avec autant de force ?»

Samuel Eto’o est actuellement en pleine crise profonde avec des échanges de critiques depuis plusieurs mois avec le sélectionneur Marc Brys qui avait été nommé par le gouvernement.