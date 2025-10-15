Toute l’actu en direct 24h/24
Football : quel est ce record historique battu par Lionel Messi avec l’Argentine ?

Lionel Messi a battu le record détenu par Neymar. [Sam Navarro-Imagn Images]
Par CNEWS
Publié le

Double passeur décisive mardi lors de la victoire de l’Argentine contre Porto Rico (6-0) à Miami, Lionel Messi est entré encore un peu plus dans l’histoire.

Il continue d’écrire sa légende. Alors qu’il évolue désormais à l’Inter Miami où il devrait vraisemblablement prendre sa retraite dans les futurs mois ou années, Lionel Messi continue d’écrire l’histoire. Mardi soir, c’est avec l’Argentine qu’il s’est de nouveau fait remarquer.

Lors de la large victoire contre Porto Rico (6-0) en match amical à Miami, la star argentine a délivré deux passes décisives pour Gonzalo Montiel (23e) et Lautaro Martinez (84e). L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain signe ainsi ses 59e et 60e passes décisives en sélection.

Avec 60 passes, «La Pulga» devient ainsi le meilleur de l’histoire en sélection au niveau mondial, devant le Brésilien Neymar (59). A 38 ans, il totalise 398 offrandes sur l'ensemble de sa carrière, toutes compétitions confondues.

Sur le même sujet Cristiano Ronaldo : combien de buts le Portugais a-t-il inscrit dans sa carrière ? Lire

Pour rappel, Lionel Messi disputera la Coupe du monde 2026 avec l'Albiceleste pour défendre le titre décroché en 2022 au Qatar. Il s'agira, a priori, de sa dernière compétition avec son pays.

Lionel MessiFootballRecord

